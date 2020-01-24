«Гнилой дом, пьяная мать. Психанул и начал скрываться»

Житель Читы искал в развалинах дома свою собаку, а нашел многодетную семью. Отец и четверо детей жили там три месяца без воды, отопления и других условий. «360» рассказывает их историю.

Бездомную семью случайно нашел местный житель — в поисках своей собаки он зашел в заброшенное здание. Мужчина решил помочь отцу с детьми и попросил знакомого, местного активиста Евгения Федорова, подключиться.

«Позвонил товарищ — многие меня знают в городе, я занимаюсь социальными проектами, помощью бедным, бездомным, детям, семьям — всем, кому могу. Он искал собачку и нашел на территории разрушенного ДМРСУ (дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление — прим. ред.) отца с детишками, находящимися в нечеловеческих условиях», — рассказал Федоров «360».

На своем YouTube-канале он подробно рассказывает об увиденном: холодный бетонный пол, костер, вокруг которого греются дети, таз — ни водопровода, ни отопления на развалинах не было.

Условия были нереальные. Они мылись в грязной воде, в грязных тазах, босиком на холодном полу бегали Евгений Федоров.

Любящий, но судимый отец

Власти Читы провели экстренное заседании комиссии по правам несовершеннолетних. Оказалось, что двое младших не ходили в детский сад и даже не стояли в очереди. Мать лишили родительских прав. Вопрос о статусе отца детей все еще не решен.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев рассказал «360», что у мужчины нет документов о том, что это его родные дети. «Мужчина, с которым они были, скорее всего, является биологическим отцом, потому что дети на него похожи, но в документах о рождении в графе „отец“ — прочерк», — отметил омбудсмен.

Катанаев взял дело под контроль. Сейчас дети уже находятся в социально-реабилитационном центре. Поместили их туда в том числе из-за того, что мужчина, с которым их нашли, отцом в документах не значится.

Источник фото: YouTube

При этом Евгений Федоров рассказал «360» о том, что дети очень тепло относятся к отцу, расставаться с ним не хотели. Сейчас мужчина находится в полиции. По словам Катанаева, он раньше сидел в тюрьме.

Он сначала должен разобраться с судимостью своей, с законом. Если там все будет нормально, то поможем ему установить отцовство, потому что дети к нему очень привязаны, обнимают его, целуют Иван Катанаев.

Беда в большой семье

Катанаев рассказал «360», что семья уже бывала в социально-реабилитационном центре. Государственные учреждения пытались им помочь — старшие дети даже учились в школе. Более того, всего в семье детей оказалось шестеро: самый старший сын находится под опекой бабушки, а младшая дочь — в доме малютки.

Сам отец детей рассказал Федорову о том, как семья оказалась в сложной ситуации: после рождения младшей дочери они решили купить жилье за счет материнского капитала. Поселились в Забайкалье — в селе Александровский Завод. Но дом, который семья купила, быстро разрушился.

«Дом подсунули гнилой: бревна верхние были сломаны. Работы в деревне как таковой не оказалось. Органы опеки дали условие: „Или вы уезжаете из Александровского Завода, или мы заберем у вас детей“. Мы уехали из Александровского Завода в Читу», — говорит мужчина.

Они уехали к родственнице, мужчина нашел работу, но долго на ней не продержался — уволили. С предыдущим местом жительства тоже складывалось плохо — начали пропадать деньги, арендодатели, по словам мужчины, были не самыми надежными людьми.

«Прихожу с работы: дети есть хотят, мать пьяная. Я терпел два месяца, потом психанул и ***(побил — прим. ред.) их всех. Они на меня заяву написали, так у меня начались проблемы с милицией. Начал скрываться», — сказал он.

Сейчас следствие проводит проверку по этому делу.