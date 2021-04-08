Глуховской расплатится за постельную сцену с чеченкой. Писатель «перешел черту»?

Писателя Дмитрия Глуховского начали травить из-за сериала «Топи». В Сети возмутились созданным в нем образом чеченской девушки и поднятой в проекте теме войны в республике. Чего стоят угрозы писателю и насколько они серьезны, разбирался «360».

Паспортные данные, телефон и адрес Глуховского неизвестные разместили на онлайн-площадках, а ему самому посоветовали «оглядываться по сторонам». Негатив полился и в сторону актрисы Софьи Володчинской, которая сыграла чеченку. По сюжету ее героиня убегает от навязанного жениха и влюбляется в русского. В «Топях» есть постельная сцена с ее участием.

«За чеченку ответишь»

Взъелись на Глуховского по-крупному. В одном из Telegram-каналов опубликовали личные данные писателя и попросили «распространять информацию». Якобы он «решил хайпиться и пытаться развращать чеченских девушек».

Недоброжелатели появились и в Instagram писателя, оставив злые комментарии под его постом от 28 марта.

«Готовь завещание», «Целую книжку с извинениями напишет», «Ты еще ответишь за чеченку в этом фильме», «Есть грани, за которые нельзя переходить», «Глуховскому надо вручить билет в один конец», «Элемент грязной пропаганды» — одни из немногих оставленных Глуховскому обещаний.

Если ему ночью кто-то случайно ноги поломает, то пусть не обижается. Не дадим никому трогать гордое имя чеченки! Комментарии в Instagram

Среди них есть и не откровенно агрессивные. Например, кто-то попросил оставить чеченцев в покое.

«Наш народ и так получил сполна. Снимайте и пишите про что-то другое, в мире столько интересного, но нет, надо же про чеченцев написать, снять, спеть», — заявили в обсуждении.

Ошибка Глуховского

Чеченский продюсер и сценарист Амина Оздамирова назвала поведение описанного в сериале женского персонажа аморальным.

«В сериале „Топи“ присутствуют военный персонаж, чеченка, и ее аморальное поведение вообще преподносится как нормальное. <…> В сериале есть такой диалог в поезде, из которого следует, что раз героиня чеченка, то, возможно, она террористка», — заметила она.

Оздамирова добавила, что собирательный облик чеченской девушки в «Топях» не соответствует реальности. И к сериалу отношение складывается весьма определенное. Тем не менее угрожать кому бы то ни было сценарист считает недопустимым делом.

Угрозы недопустимы вообще никому и никогда. Но и спускать на тормоза это тоже неправильно Амина Оздамирова чеченский продюсер и сценарист

«Нужно донести до человека недопустимость таких творческих моментов. Я читала ранее Глуховского, его книгу „Метро“, и считала его вообще хорошим писателем, сценаристом. Мне очень жаль, что в этот раз он пошел по пути наименьшего сопротивления. Вообще, в этот раз Глуховский допустил ошибку», — заключила Оздамирова.

С ее мнением согласны многие. Сценариста поддержали под ее постом в Сети, назвав вышедший сериал провокацией.

«Суют нос не в свое дело, специально, чтобы сделать из этого скандал и пропиариться. Они прекрасно знали, что нам это „не понравится“, мягко сказано», — сказали подписчики продюсера.

Однако у любителей творчества Дмитрия Глуховского возник другой вопрос — смотрели ли гневные комментаторы фильм.

«Где там речь идет об оскорбление вашего народа. Там есть просто собирательный образ <…> и все», — заключили они.

Зачем нужна шумиха?

Реальную угрозу, заметил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, травля для Глуховского не представляет. Не исключено, что скандал раздули для раскрутки сериала.

«Это сейчас все так красиво преподносится, вот злые чеченцы кого-то напрягают, обвиняют, угрожают, значит, надо посмотреть этот фильм», — заметил он, добавив, что «авторам такое положение дел интересно в первую очередь».

Однако в Сети обещания «ноги поломать» все равно выглядят довольно зловеще. Кроме того, угрожают не только Глуховскому, но и сыгравшей чеченку Софье Володчинской.

Связаться с писателем, чтобы узнать его точку о сложившейся ситуации, «360» не удалось.