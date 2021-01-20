Глубокий минус в отношениях. Соратники Байдена уже начали разговоры о российской угрозе

В США с первыми своими заявлениями выступили кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин и кандидат в госсекретари Энтони Блинкен. Оба крайне негативно высказались в отношении России. Политологи считают, что с приходом новой власти в Вашингтоне диалог между странами может окончательно испортиться.

Высказывания кандидата на пост главы Пентагона

Выдвинутый на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в ходе выступления в сенате США назвал Россию и Китай основными вызовами для Вашингтона.

«Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности», — отметил Остин.

В частности, Россия и Китай, по мнению кандидата на пост главы Пентагона, — серьезная угроза для США в космосе. Также Остин подчеркнул, что Москва представляет наибольший риск в Европе. Более того, считает политик, российскую сторону нужно привлечь к ответственности за кибератаки и сдерживать, но оставлять возможность для сотрудничества.

На пост главы Пентагона Остина выдвинул избранный президент США Джо Байден. Если кандидатуру утвердят, то 67-летний отставной генерал станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.

Высказывания кандидата на пост госсекретаря США

Не более лестно о России отозвался и кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен. Он считает, что Москва создает для Вашингтона целый ряд вызовов на разных направлениях и что вопрос отношений с Россией имеет высокий приоритет в повестке новой администрации.

Блинкен также отметил, что партнеров стоит всеми способами отговаривать от поддержки «Северного потока — 2». Однако он подчеркнул, что стремится к скорейшему продлению СНВ-3 — двустороннего договора между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Отношения России и США будут ухудшаться

Такие настроения по отношению к Москве приведут к ухудшению отношений между Россией и США с приходом нового руководства Вашингтона. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог Евгений Минченко.

«Стоят задачи восстановления единства Запада, которое было расшатано Трампом; налаживания новых, более близких отношений со странами ЕС; продвижения своей повестки, в частности, климатической. В этом смысле отношения, конечно же, будут ухудшаться. <…> Маленькая победоносная санкционная война вполне напрашивается», — пояснил собеседник.

Он добавил, что речь здесь идет не о конкретных фигурах, возглавляющих ту или иную структуру. Дело заключается в антироссийском консенсусе. Это один из тех вопросов, по которому демократы и республиканцы едины.

«Нюансы есть лишь по отношению к Трампу. Демократы считают, что русские избрали Трампа в 2016 году, а республиканцы считают, что это все наговоры. На протяжении всего президентства Трампа последние доказывали, что они не верблюд и на самом деле против России», — подчеркнул Минченко.

США ждет катастрофа?

Судя по событиям, которые происходят сейчас в США, стране грозит некая катастрофа. В этом уверен политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Раскол страны, безапелляционная необольшевистская убежденность демократов в том, что они должны осчастливить весь мир, навязав свое мировоззрение, где нормой является, например, гомосексуализм, 30 гендеров, вот это все… Знаете, исторический опыт подсказывает, что от глобальных дурных идей люди и страны никогда добровольно не отказываются. Это кончается только катастрофами», — подчеркнул собеседник «360».

Он напомнил, что Россия тоже не так давно проходила схожий этап своей истории. Политолог убежден, что буквально завтра — после вступления в должность Джо Байдена — начнется резкая радикализация внешней политики США.

США будут действовать агрессивно во внешней политике. Безусловно, одними из направлений такой агрессивной деятельности будут постсоветское пространство и Россия. Россия и вокруг нее. Или большая Россия, назовем это так. Она, по их глубочайшему убеждению, и есть то самое абсолютно зло, которое нужно сдерживать. Мы к этому готовы Алексей Мартынов.

Собеседник «360» добавил, что из-за этого отношения России и США, которые и так находятся «на нулевой точке», с приходом новой власти в Вашингтоне вовсе «уйдут в минус».