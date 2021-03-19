Чернокожего главреда Teen Vogue обвинили в расизме. Теперь народная любовь на стороне азиатов

Главный редактор Teen Vogue Алекси Маккаммонд ушла с поста, не успев приступить к делам. Журналистку обвинили в расизме из-за твитов десятилетней давности. Бывшая политическая журналистка должна была стать третьей чернокожей женщиной, которая возглавила Teen Vogue. Однако ее назначение произошло на фоне кампании против дискриминации азиатов Stop Asian Hate.

Главными противниками Алекси Маккаммонд стали 20 сотрудников журнала. Они написали письмо руководству издательства Conde Nast, сообщило CNN.

«Будучи более чем 20 сотрудниками Teen Vogue, мы создали репутацию нашего журнала как голоса за справедливость и перемены. Мы очень гордимся своей работой и созданием инклюзивной среды. Вот почему мы написали письмо руководству Conde Nast по поводу назначения Алекси Маккаммонд, которая в прошлом писала расистские твиты», — написала в Twitter одна из авторов обращения, Аллегра Киркланд.

Маккаммонд за свои твиты извинилась еще в 2019 году, когда Национальная ассоциация темнокожих журналистов назвала ее «начинающим журналистом года». Главный коммуникационный директор Conde Nast Джо Либонати напомнил об этом всем, когда поднялся скандал. Он сообщил CNN, что Алекси назначили на пост главного редактора журнала из-за ценностей, инклюзивности и глубины, которые она проявила в своей журналистской деятельности.

Однако сотрудницу Teen Voguе Диане Цуй, которая является по происхождению азиаткой, извинения Маккаммонд не удовлетворили. Она не поверила в их искренность и раскритиковала журналистку за использование слова «бесчувственный» вместо «расистский» в своих извинениях.

Алекси пришлось извиниться еще раз уже перед своими новыми сотрудниками.

«Я очень сожалею о том, что вы пережили из-за меня за последние 24 часа. Вы видели оскорбительные, идиотские твиты, которые я писала, будучи подростком, с расистскими стереотипами об американцах азиатского происхождения. Я извинилась за них много лет назад, но сегодня хочу внести ясность: я глубоко извиняюсь перед всеми вами. Таким словам нет оправдания», — написала Маккаммонд.

Она отметила, что эти посты не отражают ее отношения к другим национальностям. Журналистка пообещала работать, чтобы вернуть доверие, которое она так глупо потеряла.

Азиаты сменили чернокожих

В 2020 году США столкнулись с одной из самых крупных волн протестов за всю историю страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского. Весь мир обсуждал дискриминацию и расизм по отношению к темнокожей части населения. Звезды поддерживали участников движения Black Lives Matter. После этого во многих сферах стали охотно назначать чернокожих на главные посты, в фильмах начали чаще давать главные роли афроамериканским актерам.

Однако с дискриминацией в США сталкиваются не только чернокожие, но и люди с азиатским происхождением. Эта проблема обострилась во время пандемии из-за китайского происхождения коронавируса. По данным Stop AAPI Hate, с 19 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года было совершено 3795 преступлений на почве ненависти против азиатов, из них 503 в январе и феврале.

В середине марта бомба замедленного действия начала взрываться. Толпы азиатов вышли на улицу после нападения на три спа-салона в Джорджии, где погибли восемь человек. Из них шесть были женщинами азиатского происхождения. Несмотря на то, что не доказано, что преступление произошло на почве ненависти, в США началась волна протестов. На этот раз на улицы вышли американцы азиатского происхождения.

В Лос-Анджелесе, в районе Маленький Токио, более тысячи жителей вышли на митинг. А в Атланте около 100 человек прошли маршем по китайскому кварталу и зажгли свечи, оплакивая погибших.

Если волну азиатских протестов правительство США не смогло предотвратить, то, возможно, с коренными американцами у них получится. Президент Джо Байден выдвинул коренную американку Деб Хааланд на пост главы Министерства внутренних дел США.

Если ее кандидатуру на пост главы МВД утвердит сенат, то 60-летняя Хааланд станет первой в истории США представительницей коренного населения, получившей должность министра. Возможно, это поможет решить хотя бы одну из проблем, связанных с расизмом в США.

Скандалы вокруг Алекси Маккаммонд

Имя молодого политического репортера Алекси Маккаммонд не первый раз появилось в прессе. Например, скандал в администрации президента Джо Байдена был косвенно связан с ней. Девушка, будучи репортером Axios, освещала президентскую кампанию. В это время она закрутила роман с пресс-секретарем на тот момент кандидата в президенты США Ти Джеем Дакло. Из-за этого Алекси пришлось уйти из политической журналистики.

Алекси Маккаммонд во время предвыборной кампании Байдена. Источник фото: twitter.com/alexi

Позже у Дакло произошел конфликт с журналисткой издания Politico Тарой Палмери, которая собиралась написать статью о его романтических отношениях с Маккаммонд. В конце января Палмери позвонила Дакло, чтобы задать вопросы по готовящемуся материалу, однако в ответ получила угрозы, что ее уничтожат. После этого скандала ему пришлось уйти со своего поста в администрации Байдена.

За два года до этого Маккаммонд рассказала в Twitter о жарком споре с бывшей звездой NBA Чарльзом Баркли. Он, по ее словам, когда она задала ему вопрос о политике, сказал: «Я не бью женщин, но если бы я это сделал, то ударил бы тебя».

Спортсмен извинился перед ней, но после этого начали распространяться расистские твиты Маккаммонд десятилетней давности. Это совпало с признанием ее Национальной ассоциацией темнокожих журналистов «начинающим журналистом года».

Conde Nast и проблемы расизма

Проблемы с Маккаммонд в Teen Vogue произошли на фоне неспокойного времени в Condé Nast. Адам Рапопорт, бывший главный редактор журнала Bon Appetit, ушел в отставку в прошлом году из-за обвинений в предвзятости и дискриминационной культуре в журнале Food.

Один из авторов издания, Корша Уилсон, опубликовала в Twitter фото Рапопорта и его жены Симон Шубук, сделанное в 2013 году на вечеринке в честь Хэллоуина. На нем пара запечатлена в черном гриме и одежде, характерной для афроамериканцев.

В 2017 году Vogue раскритиковали за фотосессию с Карли Клосс, примерившей на себя во время съемки образ японской гейши. Номер был посвящен многогранности современной американской женщины. Несколько же разворотов отводилось снимкам Клосс. Именно они не понравились читателям. Многих удивил тот факт, что для японского фотосета была приглашена именно Клосс, а не азиатская модель.

Домашнюю работу над ошибками Vogue делает плохо. Даже после протестов участников движения Black Lives Matter на журнал вновь обрушились обвинения в расизме. На этот раз проблемы возникли из-за чрезмерного осветления избранного вице-президента США Камалы Харрис на обложке февральского номера.