Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах. Но защищать начали самого Венедиктова

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов стал героем нового расследования «Би-би-си». В статье две бывшие коллеги спустя много лет обвинили журналиста в домогательствах. Но у скандала в либеральной тусовке оказалось неожиданное продолжение. Почти никто из публичных персон пока не поддержал девушек, а у Венедиктова, наоборот, нашлись защитники.

В большом материале Русской службы «Би-би-си» от 29 апреля рассказана биография журналиста, который «сидит дольше Путина», по его же собственным словам. Действительно, Алексей Венедиктов работает на «Эхе Москвы» вот уже 30 лет, за это время разных историй собралось немало.

Эхо домогательств

Одну из них рассказала бывшая помощница оппозиционного политика Алексея Навального Анна Ведута. По ее словам, в 2012 году, когда она еще работала на радиостанции «Эхо Москвы», ее домогался главный редактор Венедиктов: он предложил подвезти ее после деловой встречи на такси до дома, в машине начал приставать, трогать за колени.

«Я вжималась в кресло, уползала, говорила: „Не надо“», — рассказала девушка «Би-би-си».

У дома Венедиктов, по ее словам, тоже решил ее проводить, хотел зайти, но Ведута сказала, что дома мама.

«Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — добавила она.

Не рассказала девушка об этом случае из страха испортить отношения — она встречалась с подчиненным Венедиктова. К тому же впоследствии ее работа помощницей Навального тоже была связана с сотрудничеством с «Эхом».

В конце концов ничего фатального не произошло. Силой он не настаивал, „нет“ все же услышал, хотя сильно не с первого раза Анна Ведута.

После этого она прилагала все усилия, чтобы ситуация с домогательствами не повторилась: старалась «не встречаться с Венедиктовым наедине вечером, а если других вариантов не было, следила, чтобы на встрече был кто-то еще».

Сам Венедиктов отрицает произошедшее, но извинения Ведуте принес. «Я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня другое от этого впечатление, от нашей жизни с ней и общения», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

О домогательствах Венедиктова рассказала не одна Ведута. Русская служба «Би-би-си» поговорила с бывшей помощницей главреда «Эха» Лесей Рябцевой. Она работала с Венедиктовым с 2011 по 2015 год, но только сейчас решилась рассказать журналистам о происходившем тогда. Правда, не все сказанное опубликовали.

Без объяснений причин в «Би-би-си» решили не публиковать большую часть рассказа Рябцевой. Сама она считает, что ее слова просто были неудобны. К тому же тусовка Русской службы «Би-би-си» довольно либеральная и находится в тесной связи с людьми Навального, журналистами телеканала «Дождь» и другими оппозиционными российскими политиками и организациями, заметила Рябцева.

«И вот эти двойные стандарты, то есть Ведуте мы поверим и пожалеем ее, потому что она своя, а то, что скажет другая, особенно если это Леся Рябцева, — то и шла бы она в ***», — сказала журналистка изданию Daily Storm.

Рябцева рассказывала о том, что Венедиктов неоднократно ее домогался, хотя знал, что она находилась в отношениях. По словам журналистки, бывший начальник также подстраивал их встречи: приглашал в командировки, которые оказывались совместным отдыхом в Израиле и США. Больше того, никто не скрывал, что Венедиктов снимал для Рябцевой квартиру, покупал ей дорогие подарки — в этом она признавалась и сама.

Журналистка считает, что Венедиктов создавал и поддерживал вокруг нее ореол «эскортницы». «Если даже у моих родителей появляются вопросы на тему того, обслуживаю я его или нет, и моему отцу, например, не нравилось, что у его дочери репутация сопровождающей девушки. Он все это делал за моей спиной», — добавила она.

Венедиктов рассказал изданию «Сноб», что с самого начала понимал, с какой целью журналисты «Би-би-си» интересовались им и его коллегами. «В интервью сказал: „Вы хотите сделать из меня русского Харви Вайнштейна или вице-президента Байдена? Не получится“», — заявил он.

И действительно, большая часть сообщества встала именно на его сторону, а разоблачение маститого журналиста провалилось.

Все на защиту Венедиктова

Оправдывать Венедиктова взялся журналист Максим Кононенко, который, по его собственному признанию, в плохих отношениях с главредом «Эха». Он отметил, что, несмотря на личный конфликт, «моральных претензий» к Венедиктову у него нет.

Если пьяный мужик лапает бабу за ноги — это нормально. Феминистки могут сразу же идти ***. Если бы мужики не лапали баб, не было бы никакого человечества Максим Кононенко журналист.

Больше того, по его мнению, Ведута — «баба как раз довольно подлая», поэтому доверять ее рассказам он не хочет. А вот Венедиктов, несмотря на их личную неприязнь, в подлости не замечен.

Вступилась за главреда «Эха» и телеведущая Тина Канделаки. В своем Telegram-канале она написала, что «до #МеТоо обнимашки никогда не были причиной для обвинений», что «тактильность шестидесятников» — нормальная практика целого поколения, которое привыкло к посиделкам под гитару у костра. Но рассказавшие свои истории женщины расценивают как домогательство не «положенную на плечо руку», а значительно более прямые действия — поцелуи и интимные прикосновения.

«Трогал ли меня Венедиктов за коленки? Да. Венедиктов даже говорил мне, что не надо отращивать большую задницу, и я как-то не чувствовала никогда в его словах скрытых грязных намеков», — написала Канделаки.

Она, как и многие другие, вспомнила здесь и о том, сколько «непубличной благотворительности» за плечами у Венедиктова. «Он многим помог сделать карьеру и, если захочет, перечислит их сам», — пишет Канделаки.

Как показывает мировой опыт, именно так обычно и происходит харассмент: непосредственный начальник обещает помочь в карьере или просто не мешать в обмен на молчание о домогательствах или даже более серьезных посягательствах на тело своего подчиненного.

Алексей Навальный в своем Twitter заявил, что не подозревал о происходящем, и высказал поддержку бывшей сотруднице, а также призвал Венедиктова извиниться вне зависимости от того, как сам главред «Эха Москвы» видит ситуацию.

После этого поста на оппозиционного политика тоже посыпались обвинения. Дело в том, что бывшая помощница Навального Екатерина Патюлина несколько лет жаловалась на то, что один из сотрудников политика, Леонид Волков, домогался ее, но никакой реакции так и не дождалась.

«А мне на личный и прямой рассказ ему про Волкова он сказал такое: „А я думал, он просто трахнуть тебя хотел!“ — и ничего не сделал», — написала она.

Навальный, несмотря на свою постоянную активность в соцсетях, на претензии бывшей помощницы не ответил.