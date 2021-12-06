Умерла Нина Ургант, «омикрон» пошел по миру, Маркель покинула пост канцлера. Неделя в фотогалерее

Скончалась советская и российская актриса Нина Ургант. Водитель внедорожника расстрелял таксиста в центре Москвы. «Омикрон» за неделю охватил несколько десятков стран, но в Россию пока не пришел. Продолжаются споры из-за массового задержания фанатов ЦСКА после зажжения фаеров на матче с «Зенитом». Вакцинацию для россиян 60+ сделали обязательной в разных регионах. Ангела Меркель покинула пост канцлера с торжественными проводами. Об этих и других новостях России и мира за последнюю неделю — в фотогалерее «360».

Умерла Нина Ургант

3 декабря скончалась советская и российская актриса Нина Ургант. Ей было 92 года. О том, что ее состояние ухудшается, стало известно в начале 2021 года. Причиной стала длительная болезнь. В последние годы Ургант практически не двигалась, за ней ухаживала сиделка.

Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона, первые признаки которой — забывчивость и утомляемость. У нее также начались проблемы со слухом и координацией движений.

Распространение «омикрона»

Штамм «омикрон» распространился по миру за неделю — его зафиксировали уже в нескольких десятках стран. По состоянию на 3 декабря вирус пришел в 26 государств, однако их число продолжает расти с каждым днем. В России пока нет официальных случаев заражения новым штаммом. Но сейчас на карантине находятся путешественники, которые вернулись из ЮАР — именно там появился «омикрон».

У нескольких туристов оказались положительные тесты на ковид, однако каким именно вариантом вируса они заразились, пока не ясно. Результаты исследуют в нескольких лабораториях, чтобы исключить ошибку.

Стрельба в центре Москвы

Внедорожника открыл стрельбу по таксисту в центре Москвы. Причиной стал дорожный конфликт: водитель такси остановился в крайнем правом ряду, ожидая пассажира. Это помешало Cadillac проехать на поворот. Водитель внедорожника попросил таксиста уступить ему, а когда последний отказался, открыл огонь из травматического пистолета.

Стрелок скрылся, в столице объявили план «Перехват». В итоге правоохранители задержали стрелявшего в районе Большой Грузинской улицы — на него завели уголовное дело за хулиганство. Выяснилось, что это далеко не первый случай, когда он преступил закон.

Фаеры на матче ЦСКА назвали провокацией

После матча ЦСКА и «Зенита» на московской «ВЭБ Арене» полиция задержала более 400 болельщиков «армейцев». Виной тому стали два фаера, которые кто-то из фанатов зажег в конце встречи. Столь массовое задержание возмутило футбольное сообщество — большинство тех, кто не смог покинуть стадион вовремя, не имели никакого отношения к фаерам. В знак протеста болельщики разных клубов начали уходить с других игр РПЛ.

При этом специалисты предположили, что зажжение фаеров могло быть спланированной провокацией. Так могли поступить, чтобы подтолкнуть к утверждению законопроекта о введении Fan ID — паспортов болельщиков. Ранее спортивная общественность выступала резко против этой инициативы.

Меркель проводили под фанфары и намеки на диктатуру

2 декабря Ангелу Меркель торжественно проводили с поста канцлера — на мероприятии были и факелы, и военный оркестр, и красные розы. Не все немецкие политики были удостоены такой чести. Мероприятие под названием «Большая вечерняя заря» организовали Вооруженные силы страны.

Однако не обошлось и без казусов. Президент Сальвадора Найиб Букеле высмеял церемонию прощания. Он намекнул, что, судя по церемонии, люди неправильно называют страну, в которой царит диктатура.

«Вся страна на защиту Москвы»

5 декабря в России отметили 80-летие контрнаступление советских войск под Москвой во время Великой Отечественной войны. Оно началось 5 декабря 1941 года. Праздничные мероприятия прошли и в Московской области.

Губернатор Подмосковья встретился со школьниками в разных городах, которые рассказали ему про своих родных, ставших участниками тех событий. Кроме того, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Обязательная вакцинация для пенсионеров

В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет. Иммунологи уверены: это необходимо, потому что у людей старшего возраста накапливается достаточно много хронических заболеваний. Это может вызвать более тяжелые последствия ковида, в том числе — привести к летальному исходу.

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет уже ввели в Приморском крае, в Свердловской, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.