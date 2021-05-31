Главный Тарзан 90-х погиб в авиакрушении с женой-проповедником. Последние годы он провел на увлекательной пенсии

Погиб Джо Лара — легендарный исполнитель роли Тарзана. Лара, его жена и зять, а также несколько членов церкви погибли во время полета на частном самолете, который пилотировал актер. В 90-х годах за приключениями Джо-Тарзана с интересом следили и в США, и в России. В начале XXI века синеглазый скуластый красавец ушел со сцены и жил на пенсии в свое удовольствие.

В США прогиб 58-летний Джо Лара, прославившийся в 90-х в телесериале «Тарзан: История приключений». Актер, а также его жена Гвен Шамблин, зять Брэндон Ханна и еще четверо пассажиров летели в Палм-Бич, штат Флорида. Катастрофа произошла около города Нэшвилл, штат Теннеси — самолет рухнул в озеро Перси Прист.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что никто из пассажиров не имел права управлять самолетом. Хотя у Джо и была лицензия пилота, он не обновлял свои медицинские данные с 2017 года. Авиакатастрофа произошла после взлета из аэропорта в городе Смирна. Сейчас эксперты устанавливают ее причины.

Служба пожарно-спасательной службы округа Резерфорд сообщила, что работу сильно затрудняет течение. На данный момент из воды смогли достать несколько обломков самолета и останки человека. Медэксперты работают с ближайшими родственниками, чтобы помочь идентифицировать жертв.

В кино через подиум

Джо Лара родился 2 октября 1962 году в Сан-Диего и вырос в Нью-Порт-Бич, самом богатом городе не только штата Калифорния, но и всей страны. Парнишка учился в школе, занимался серфингом, играл в пляжный волейбол и футбол — довольно стандартное начало биографии для ребят, живущих на берегу океана.

Кто знает, как сложилась бы судьба Джо, если бы однажды его не заметило модельное агентство. Голубые глаза, симпатичное лицо и спортивная фигура 19-летнего парня обеспечили ему предложение стать профессиональной фотомоделью, а также выйти на подиумы Парижа, Женевы и Милана.

Источник фото: joelara.com

Лара отказался от поступления в университет и отправился покорять мир моды. До 26 лет он блистал на обложках глянца. Но парень явно хотел большего и потому направился в Лос-Анджелес, где записался на семинары по изучению сценического мастерства. И в 1988 году Джо предложили первую роль в фантастическом боевике «Ночные войны».

Как и у многих новичков, это был лишь эпизод — безымянный американский солдат. Второе приглашение было уже получше: роль в рекламной кампании Jordache Jeans. Работа принесла молодому актеру известность, а главное — Лара получил возможность пройти прослушивание на главную роль в фильме Майкла Шульца.

Тарзан и Малибу

«Тарзан на Манхэттене» вышел в 1989-м году. По сюжету, злые охотники убивают приемную мать Тарзана шимпанзе Калу и похищают шимпанзе Читу. Преследуя убийц, парень из джунглей добирается до Нью-Йорка, где происходит первое столкновение с цивилизацией и начинаются приключения. Картина «выстрелила» и сделала Джо знаменитостью.

Актер тут же получил приглашение сняться в «Спасателях Малибу». Пусть в эпизодической роли Фрэнка Рэндалла. Но кого попало в популярный сериал не позовут, так что это был успех. В 1990-м Лара сыграл в вестерне «Дымок из ствола: Последний из апачей» и засветился в еще парочке картин.

Источник фото: joelara.com

Следующая главная роль была в 1993 году в картине «Американский киборг: Стальной воин» — модная тогда фантастика постапокалипсиса. Два года спустя вышли несколько аналогичных лент: «Голографический человек», «Регенератор» и «Человек-бомба». Джо везде нужно было спасать мир будущего и красиво играть мускулами.

Но в 1996 году стартовал сериал «Тарзан: Эпические приключения». Лара снялся в 22 эпизодах в Южной Африке и успел поработать продюсером некоторых серий. Сериал шел год, то есть один сезон, но был очень популярен у зрителей всего мира. в том числе и в России. В 2002 году Джо Лара заявил о завершении своей кинокарьеры.

После сцены

Джо явно не было скучно на пенсии. Список его увлечений довольно внушительный: опытный ныряльщик на открытой воде, серфер, боксер, наездник, высококвалифицированный стрелок, пилот и даже лицензированный сокольничий! А с 2009 года Лара увлекся кантри-музыкой и при поддержке своих поклонников и семьи выпустил альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».

У актера были отношения с коллегой по цеху, актрисой сербского происхождения Наташей Павлович. У пары есть дочь. В 2018 году Джо Лара женился на Гвен Шамблин, матери двоих детей и бабушки семерых внуков и изобретательницы «христианской диеты». Они жили в Брентвуде, штат Теннесси.

Источник фото: joelara.com

По словам Гвен, однажды она «убедилась, что генетика, метаболизм и модификация поведения не могут объяснить, почему одни люди худые, а другие борются с весом». Но это не помешало ей придумать программу без запрещенных продуктов, режима упражнений, взвешиваний и подсчет калорий. Рецепт успеха: есть только тогда, когда голодны, и прекращать, когда сыты. Ну и молиться, конечно.

В 1997 году диетолог от бога выпустила свою книгу, а в 1999 году основала церковь Remnant Fellowship Church. Последователи учения есть в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Канаде. По некоторым данным, в рухнувшем самолете также находились руководители церкви Гвен.