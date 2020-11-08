Джо Байдена предварительно назвали новым президентом США. Но американцы уже празднуют победу демократа. За время предвыборной гонки он успел наговорить много о пандемии, расизме, климате и России. «360» сделал подборку самых ярких высказываний Байдена о Москве.

Кандидат в президенты часто упоминал Россию в своих речах. Он говорил о Путине, военных в Афганистане, вмешательстве страны в выборы в США и даже российских товарах.

Зависимость от импорта из России

В июле 2020 года Байден заявил, что ограничит ввоз товаров из РФ, если станет президентом. Хотя сейчас в Америке и так продают не слишком-то много российской продукции. Однако Байден уверен, что необходимо срочно уменьшить зависимость США от импорта Китая и России.

«Ни один союзник США не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», — говорил он в своем плане.

«Награды за головы солдат»

Не обошлось в речи избранного американским народом теперь уже почти президента без фейков. В августе 2020 года Байден сказал, что не оставит без внимания «российские награды за головы американских солдат«. Тогда в СМИ прошла информация, что российская разведка якобы предлагала талибам деньги за нападения на военных США в Афганистане. Тогда Россия опровергла эти данные. И даже действующий президент Дональд Трамп и Пентагон признали, что сообщения СМИ безосновательны.

За такое заявление Байден раскритиковал Трампа и назвал его «щенком Путина» на дебатах в Кливленде.

«Я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — выступил Байден.

В начале ноября, прямо перед стартом голосования, кандидат от демократов снова вспомнил историю с Афганистаном. Он недоволен, что Трамп ни разу не сказал Путину о «наградах за американские головы», хотя общался с президентом России аж шесть раз.

Вмешательство в выборы

Еще одно любимое обвинение Байдена — российское вмешательство в выборы США. Кандидат от демократов пообещал, что РФ, Китай и Иран «поплатятся» за то, что пытались влиять на ход голосования. Такую позицию высказал Байден на заключительном этапе теледебатов с Трампом.

«Любая страна, какая бы она ни была, заплатит определенную цену за вмешательство в выборы», — сказал Байден.

Также кандидат утверждал, что Россия делает все, чтобы не допустить назначения Байдена на должность президента. По его словам, власти РФ «знают, что он их знает, а они знают его».

Главная угроза США

Джо Байден уверен, что именно Россия — главная угроза для Америки. А вот Китай — основной конкурент. Таким мнением он поделился в интервью «60 минут» на американском телевидении.

«Я считаю, что в настоящее время наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Российская Федерация», — сказал Байден.

Еще до старта предвыборной гонки будущий кандидат много и эмоционально говорил о России. Например, он резко осудил присоединение Крыма в 2014 году на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. А также заявил, что у Владимира Путина нет души, писали «Ведомости».