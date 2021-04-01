Главный провал Байдена. Эпидемию массовых убийств в США уже не остановить

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при стрельбе в Калифорнии. По подсчетам американских СМИ, как минимум 20-е массовое убийство с момента нападения за последние две недели. При этом Джо Байден не в силах справиться с ситуацией в стране, где, по мнению экспертов, повторяются российские «лихие 90-е».

Очередная стрельба произошла в офисном комплексе города Ориндж, в южной части штата Калифорния. Населенный пункт расположен примерно в 50 километрах от Лос-Анджелеса и в 10 километрах от «Диснейленда» в Анахайме.

Полиция выехала на вызов из-за выстрелов, прозвучавших около 17:30 по местному времени. В итоге там нашли одно огнестрельное оружие.

Подозреваемого доставили в больницу с ранением, которое тот получил в перестрелке с полицией. Также к врачам попал пятый пострадавший от его рук человек.

Массовые убийства как проблема США

CNN отметил, что это как минимум 20-е массовое убийство с момента нападения в одном из спа-салонов Джорджии две недели назад. Тогда 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооруженных нападений на массажные салоны. Он убил восьмерых, в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

После этого, 22 марта, в штате Колорадо 21-летний Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер. Тогда погибли 10 человек, среди них — полицейский.

После серии массовых убийств в США Джо Байден потребовал от американского Конгресса запретить продажу штурмового огнестрельного оружия и магазинов большой емкости. Также он призвал Сенат утвердить два законопроекта, принятых Конгрессом 11 марта. Они призваны убрать недочеты в системе проверки людей, которые покупают оружие.

«Не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять шаги, отвечающие здравому смыслу, которые спасут жизни людей в будущем», — заявил президент США.

Правда, пока попытки Байдена сократить количество массовых убийств не увенчались успехом. Например, в Джорджии, купить оружие можно за полторы минуты. Это вместе с проверкой личности.

Провал Байдена

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она же дает возможность гражданам защищать себя от своего же государства. Байден же хочет де-факто отменить Вторую поправку. Он считает, что это облегчит введение и расширение большего правительственного контроля над жителями США. Об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

Собеседник уверен, что проблема не в обсуждаемой части законодательства США, а в не диагностированных психических заболеваниях и поп-культуре, которая прославляет насилие.

«Американцы носят оружие, потому что это их историческое право, как и защищать себя и свои семьи. Некоторые также используют ружья для охоты», — напомнил Корыбко.

И Байден не в состоянии решить вопрос с массовыми убийствами, уверен политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он заявил в разговоре с «360», что сейчас в США на руках местных жителей — порядка 360 миллионов единиц оружия. Эта цифра превосходит само население страны.

Отмена оружия, не отмена оружия — это ни к чему не приведет. В Америке больше оружия, чем во всем мире, наверное. Эти разговоры в пользу бедных. Никто ничего не отменит Рафаэль Ордуханян политолог.

Собеседник уверен, что первопричина массовых убийств кроется в том, что нынешняя власть страны не способна справиться с вызовами, которые стоят перед США. Поэтому Байден попытается заговорить об отмене Второй поправки, о якобы насилии на улицах, мнимой российской угрозе и китайских хакерах.

«Говорить будут о чем угодно, лишь бы скрыть свою политическую импотенцию. Все остальное, эти разговоры гроша ломаного не стоят. Эти негодяи загубили великую страну. <…> Все от них можно ожидать. <…> Давайте просто посочувствуем американскому народу, что такая шантрапа возглавляет сейчас эту страну. <…> Это наши 90-е годы сейчас. Ребята слетели с катушек и несутся бог знает куда», — заключил Ордуханян.