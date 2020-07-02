Главный праздник США оказался под угрозой. Американцы рассказывают, как будут отмечать День независимости

4 июля США отмечают День независимости. Правда, в этом году в гулянья вмешались коронавирус и протесты, вызванные гибелью темнокожего. В городе Тусон отложили салют, по всей стране развернут специальные подразделения для охраны памятников от вандалов. «360» поговорил с американцами и выяснил, как они отметят свой главный праздник.

«Буду отмечать!»

Рассказывает Антон Конев, советник Демократической партии США, Олбани, штат Нью-Йорк

Обязательно буду отмечать! Но у себя дома, в узком семейном кругу, из-за коронавируса. Многие американцы будут собираться на небольшие пикники. У нас также работают рестораны на открытом воздухе.

Думаю у Lake George (озеро в штате Нью-Йорк — прим. «360») будет много людей. Надеюсь, все они будут соблюдать дистанцию и масочный режим. Они наверняка будут смотреть фейерверки из ресторанов на озере. Правительство будет закрывать бары, которые не соблюдают нормы.

Движение Black Lives Matter не повлияло ни на что. Его участники сейчас мирно протестуют в масках. Мародеров давно всех арестовали. Будет салют, но без собрания людей. Мероприятия ограниченны до 25 людей, с масками, дистанцией Антон Конев советник Демократической партии США.

Обычно все в Олбани собираются на главной площади, чтобы посмотреть салют. Но фейерверки у нас запускает каждый второй у себя сам. Их планируют запретить, так как люди не умеют делать это, не беспокоя соседей в середине ночи. Для ветеранов и собак особенно болезненны эти фейерверки.

«Дни стали одинаковыми»

Рассказывает Виктория Хузит, Лос-Анджелес, штат Калифорния

День независмости — большой праздник. Обычно все собираются группами и идут на пикник. Да, мы едим хот-доги и бургеры! Почему? Не знаю, так со временем сложилось. Естественно, есть и другая еда, но это, скорее всего, просто и традиционно. Сначала это все как-то шокировало меня, но потом распробовала — мне понравилось. Столько разных вариантов хот-догов! Очень много людей выходит на пляж и в парки! Люди делают барбекю. Парки устроены для этого, есть специальные места. Все украшают дома флагами — очень красиво.

В этом году ничего этого нет. Пляжи закрыты по 7 июля, рестораны открыты только те, у которых есть терраса. Парки, скорее всего, закроют, как на Пасху. Салюты отменили, чтобы люди были дома и не собирались группами. Будем отмечать дома, без друзей Виктория Хузит жительница США.

В Лос-Анджелесе салюты устраивать дома уже давно нельзя, а теперь и государственных не будет в связи с COVID-19. Обещали транслировать виртуальный салют по телевизору. К сожалению, за последние три месяца все дни стали одинаковыми, не зависимо от того, праздник или нет.

«Изменений не будет»

Рассказывает Светлана Уильямс, штат Миннесота

В нашем окружении никаких изменений в связи с протестами не будет. Нам всем уже давно и прилично надоело. Все протесты, погромы и так далее. Все это чистой воды предвыборная компания, и уже никакого отношения к изначальной причине не имеет. Это мое личное мнение.

В связи с пандемией массовые празднования отменены, но будет праздничный салют. Семьи и друзья соберутся, как обычно, отпраздновать День независимости, конечно, с соблюдением мер предосторожности — маски, гигиена и так далее Светлана Уильямс жительница США.

Мы поедем к друзьям отмечать праздник. Они накупили фейерверков. Все как всегда. Это будет вечером. Днем 4 июля мы поедем к семье мужа. Это самый любимый летний праздник большинства американцев.

Американцы гордятся своей страной и флагом. Моя свекровь, например, обычно печет торт с клубникой. Она украшает его в цвета флага США. В День независимости многие одеты в цвета флага, украшают флажками машины и частные участки.

4 июля считается днем рождения США как свободного государства. В этот день в 1776 году приняли Декларацию независимости, которая провозгласила независимость Штатов от Королевства Великобритании.