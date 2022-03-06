Аутизм не последствие прививки. Как в Подмосковье лечат детей с нарушениями центральной нервной системы

Нарушения центральной нервной системы (ЦНС) у детей — серьезный недуг, который требует внимания. О лечении этого нарушения в интервью телеканалу «360» рассказал главный внештатный детский специалист-невролог, главный врач видновского специализированного дома ребенка Олег Лапочкин.

Некоторые родители думают, что прививка может спровоцировать аутизм. По крайней мере так могут считать те, кто столкнулся с этим диагнозом. Лапочкин отметил, что, по его мнению, такого не может быть, а мысли родителей, скорее, обусловлены страхами, тревогами по поводу в целом отношения к прививкам, к ситуации, которая сложилась с ковидом.

«Ни одного случая появления и манифестации расстройства аутистического спектра или детского аутизма нет на сегодняшний момент», — объяснил врач.

Обилие подобных опасений связано с малой информированностью родителей о процессах, которые происходят с ребенком, плюс нагнетание антипрививочной кампании.

«Главное, вовремя увидеть»

«Задача областного здравоохранения и детской неврологической службы — минимизировать риски развития перинатальных последствий центральной нервной системы у этих детей и предупреждать инвалидизацию от этих заболеваний», — отметил невролог.

По его словам, самое главное — вовремя увидеть патологию, диагностировать ее и начать лечение. Как правило, это начинается в перинатальных центрах, в отделениях патологии новорожденных.

«Сколько необходимо, столько и надо проводить реабилитационных курсов для детей. А детям грудного возраста и тем, которые имеют перинатальную патологию центральной нервной системы, реабилитация необходима <…> в течение нескольких курсов», — рассказал Лапочкин.

Он отметил, что все, конечно, зависит от показаний. Также, по словам Лапочкина, на сегодня в учреждениях здравоохранения Московской области реабилитация осуществляется бесплатно.

Врач объяснил, что небольшой рост количества случаев аутизма у детей обусловлен тем, что улучшилась выявляемость и диагностика заболевания.

«В целом в популяции то, что касается расстройства аутистического спектра, они в среднем сохраняются где-то на одном уровне», — заявил Лапочкин.

Проблема постановки диагноза в раннем возрасте сложна, поскольку ребенок только развивается. На момент рождения ребенка сеть мозга сформирована на 25%, на 70% — в год, на 85% — в три года, в пять лет — на 92% и полностью формируется уже во взрослой жизни, объяснил Лапочкин.

Куда обращаться и как лечить

Поскольку это заболевание поражает центральную нервную систему, то в первую очередь обращаться по этому вопросу нужно к неврологу. Если речь идет о неких функциональных нарушениях, которые требуют коррекции, то ребенка направляют к логопеду, если говорится о психоречевых нарушениях — к психологу. Врачи определяют уровень речевых возможностей.

Основные методы лечения немедикаментозные. Это лечебная гимнастика, кинезитерапия, массаж, физиотерапия, занятия с психологом и логопедом, объяснил Лапочкин. Он добавил, что сейчас у тех же логопедов и психологов появились новые технологии, на которых основаны новые методики.