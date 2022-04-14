Главный бой развернется в Авдеевке

Военные действия перемещаются из областей Украины в район Авдеевки — города в центре ДНР. Именно там в ближайшее время развернется главный бой, заявил заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Украинские военные не прорвутся

Надо вспомнить заявления Зеленского, который сказал, что нужно перенести боевые действия на территорию России. Слова были сказаны, но реально посмотрите, как складывается ситуация. Огромная протяженность границы, это три области наших. Дело в том, что со стороны Украины там подразделения, не больше батальона, поэтому провести какое-то серьезное вторжение или начать серьезную какую-то операцию военную на территориях приграничных пунктов РФ они не могут. Но могут быть обстрелы, могут быть какие-то проникновения ДРГ — диверсионных разведывательных групп в количестве 5-10 человек.

Собственно, это уже и было, если вы помните. Когда проникла группа и полностью была уничтожена. На двух БТРах. Они не смогли вернуться назад. Опасность такая в некотором роде существует, но это не серьезная опасность о том, что вот, украинская армия пойдет в эту сторону, прорвется и начнутся боевые действия на территории России. Нет, этого не будет. Потому что сейчас главное внимание перемещается из Мариуполя под Авдеевку.

Источник фото: РИА «Новости»

Реально именно там происходит концентрация вооруженных сил Украины. Посмотрите, в начале операции в том районе было сконцентрировано порядка 80 тысяч человек, причем это была лучшая часть украинской армии. Через 1,5 месяца от этой группировки в результате боев и обстрелов осталось 40 тысяч. Киев решил укрепить эту группировку, причем запретил им покидать занимаемые позиции и уходить в сторону Киева. Поэтому они там будут сидеть до конца пока не будут уничтожены.

Он добавил туда еще 50 тысяч, кто-то прошел, кто-то не прошел, где-то были уничтожены, в общем группировка пополнилась на половину. Но дело в том, что новые прибывшие — это новобранцы, последние два набора военкоматами из Киева и других городов. Это в основном мальчишки и люди, которым под 60 лет. Ну вы помните, как при штурме Берлина шли на кадрах территориальной обороны Берлина, это были мальчишки с фауст-патронами и старики. Вот здесь нечто похожее.

Главный бой

Теперь все перемещается туда, и главная операция, главный бой будет дан именно в районе Авдеевки, в районе вот этого пояса, которого ВСУ укрепляло все восемь лет. Там серьезные бетонированные сооружения, которые не берет даже снаряд 152 миллиметров от «Акаций». С этой целью туда и подогнали сверхтяжелые минометы «Тюльпан» и «Пион» — 203 или 240 миллиметров. Это страшные бронебойные снаряды, которые уничтожают серьезные вооружения. В общем, все перемещается в ту сторону. С этой целью и мы концертируем войска.

Источник фото: РИА «Новости»

Передислоцировали через Белоруссию и Россию со стороны Киева, со стороны Чернигова наши части как раз в сторону донецкой группировки. Уже эту будущую операцию по уничтожению окрестили донецкой дугой, донецким котлом. Полного котла не получилось, мы не закрыли эту территорию, но вы просто представьте масштабы боевых действий, которые мы сейчас ведем — 1250 километров.

Давайте вспомним Великую Отечественную войну. На гораздо меньшие площади района от 600-700 километров были четыре украинских фронта, а здесь протяженность еще больше. Можно сказать, что все основные события будут развиваться там, и скорее всего российская армия применит старую тактику, которая очень хорошо отработала в Сирии, так называемое бесконтактное уничтожение. Это будут молотить и молотить по тем точкам, где бронетехника.

Но есть нюанс — та группировка 40 тысяч, которая осталась, она через 1,5 месяца осталась без топлива, горюче-смазочных материалов там нет. Боеприпасы тоже в ограниченном количестве. Но Зеленский оставил их там практически умирать, потому что там они должны держаться до последнего украинца.

Источник фото: РИА «Новости»

Но еще один нюанс — вот эта вся мощная оборонительная система, так называемая линия «Мажино», которую донецкие бойцы с трудом пытались прокусывать, она очень серьезная. Но сейчас им придется воевать на два фронта — линия, бетонированная против донецкой и луганской милиции и российская армия с другой стороны, с северного направления. Естественно, пришедшие туда новобранцы по сути роют окопы. То есть все будет происходить в этом районе, сказать сколько продлится операция сложно, потому что мы будем перемалывать эту группировку при помощи ракет, артиллерийских калибров. Практически без контактного боя.

России не нужны потери

Нам потери не нужны. Вы помните, как определялись задачи операции — с минимальными потерями и максимально сохранить жизнь мирных жителей. Мы смогли бы снести эту группировку за два-три дня, как это было в Сирии под Алеппо, когда применялась наша стратегическая авиация и бросали тяжелые бомбы. А бомбы есть такие, и три тысячи, и пятитонные, и девятитонные. Для сравнения, это по мощности томагавк американский.

Начнется перемалывание группировки. Интересная деталь — то что сдались ВСУ в количестве более тысячи человек. Это говорит о том, что и в ходе этой операции на каком-то этапе они начнут сдаваться. Когда они увидят бессмысленность всего этого процесса, они будут пытаться вырваться, кто-то может уйдет, но эта операция продлится минимум три недели.

И после окончания этой спецоперации, не сомневаюсь, что мы выиграем, начнется массовая сдача ВСУ в плен. Во-первых, здесь концентрирована большая часть украинской армии, отсюда они готовились идти на Донецк, чтобы уничтожить город, но мы их опередили на два-три дня, начав спецоперацию. Уже началась истерика в Киеве по поводу того, что ВСУ сдаются в плен.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы когда начинали операцию, думали что какие-то части сдадутся в плен, была такая надежда. Но получилось другое — натолкнулись на агрессивное отражение атак со стороны ВСУ. Почему? А потому что американские специалисты которые восемь лет натаскивали их они сделали хитрую композицию. Они внедрили ВСУ в отряд националистам. Армировали бетон металлическими конструкциями созданными из националистов, которые во многих местах берут управление боевыми действиями на себя, командуют, создают загранотряды, посылают ВСУ вперед.

Операция начнется через один-два дня, мы увидим по количеству уничтоженной техники. Пока некое затишье по нанесениям ударов, работает авиация, работают ракеты, и вести мы его, конечно, будем дистанционно как мы делали в Сирии под Алеппо, когда сносили квартал за кварталом. Но здесь мы сделать так не можем, потому что по-иезуитски сделали ВСУ так, что приняли линию обороны в ближайшие населенные пункты. Либо сносить вместе с населенными пунктами, но мы этого делать не можем, значит будем объект за объектом. Центр линии — Авдеввка, в ней потихоньку начинается подготовка.