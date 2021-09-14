Ответы на главные вопросы о раке: лечение, прививки от коронавируса, наследственность

По данным Всемирной организации здравоохранения, раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Процент летальных случаев тоже очень высок. Врач-онколог, автор Telegram-канала @how_say Максим Котов ответил на вопросы наших читателей.

Можно ли окончательно вылечить рак?

Необходимо понимать, что рак — это крайне разнородный диагноз, включающий сотни разновидностей злокачественных опухолей. Ряд злокачественных опухолей, например, базальноклеточный рак кожи и рак щитовидной железы, в большинстве случаев излечим полностью при помощи хирургического лечения. Ряд других опухолей, независимо от стадии, поддается лечению плохо и имеет неблагоприятный прогноз, это в том числе рак поджелудочной железы, глиобластома головного мозга.

Лекарство от рака — все еще миф? Продолжают ли ученые работать над таким препаратом?

Так как рак — большая группа опухолей, универсального лечения не существует. Однако в настоящее время продолжаются разработки по поиску новых молекулярных мишеней и изучение генетических основ канцерогенеза для поиска таргетных препаратов, а также препаратов, которые заставляют иммунную систему организма бороться против раковой опухоли. Так, в 2018 году за научные разработки в области ингибиторов контрольных иммунных точек ученые Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония) получили Нобелевскую премию по медицине.

Хотелось бы узнать, почему онколог после операции на легком сказал, что мне противопоказаны любые прививки. Теперь везде «трубят», что не противопоказана прививка от ковида.

В настоящий момент, согласно последним международным рекомендациям, рак не является противопоказанием к вакцинации. Однако в случае получения лечения, которое сопровождается иммуносупрессией (например при химиотерапии) рекомендовано воздержаться от вакцин, содержащих живой возбудитель.

Насколько велик шанс передачи рака по наследству от родителей к детям?

В 90% рак не связан с наследственностью. В то же время от 5 до 10% случаев рак возникает из-за того, что человек унаследовал ген, значительно повышающий риск развития болезни определенного вида. Ряд видов рака может быть наследственным: молочной железы, толстой кишки, простаты, матки, яичников, меланомы и поджелудочной железы. Если в вашей семье есть несколько случаев одного вида рака, необходимо проконсультироваться с медицинским генетиком и онкологом.

Более семи месяцев у меня боли в суставах. Сдал на ревмафактор, сказали, что показатели нормальные. Могут ли болеть суставы при раке?

Изолированный симптом в виде болей в суставах имеет низкую информативность для диагностики рака. Боль в одном суставе вместе с припухлостью и ограничением подвижности может быть симптомом злокачественной опухоли костей — остеосаркомы. Также суставная боль во многих суставах может быть при так называемом паранеопластическом полиартрите. Он наиболее часто возникает при гемобластозах и лимфомах, редко — при раке молочной железы, раке легкого и толстого кишечника.

Как не перепутать рефлюкс-эзофагит и более серьезные заболевания? Постоянное чувство инородного тела в гортани, боль при глотании — таблетки помогают, но как только кончается курс приема, через какое-то время вновь как будто боль в горле. Может ли это быть онкологическим заболеванием?

Похожие симптомы — боль в горле при глотании и чувство инородного тела — могут быть не только при ГЭРБ, а также при заболеваниях щитовидной железы (зоб), воспалительных явлениях в гортани и небных миндалинах. Для точной диагностики необходим осмотр лор-врача с использованием эндоскопии, магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, а также осмотр эндокринолога.

Существует множество разновидностей рака, а также различных онкомаркеров. Для каждого ли типа рака существует свой онкомаркер? Где можно найти информацию, какому типу рака какой маркер соответствует?

Самое важное, что онкомаркеры не используются для диагностики рака. Они используются при некоторых видах рака для оценки эффективности проводимого лечения. Более подробно про онкомаркеры можно прочитать в этой статье.