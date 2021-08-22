Главные видео недели: хаос в Кабуле, угроза взрыва у Капитолия, момент падения Ил-112В

Каждую неделю «360» делает подборку видео, которые смотрели и обсуждали все пользователи. В этот выпуск попали шокирующие кадры из Афганистана, прямой эфир угрожавшего взорвать бомбу в Вашингтоне, момент падения Ил-112В в подмосковной Кубинке и не только.

Аэропорт Кабула

После захвата власти в Афганистане талибами* в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, стремящихся улететь из страны. Эпицентром хаоса стала взлетная полоса. На видео попал момент, когда толпа пыталась попасть на борт американского военно-транспортного самолета С-17. Люди в отчаянии забирались на шасси и даже крылья лайнера.

Соцсети облетели и другие шокирующие кадры — из самолета, вылетевшего из Кабула и набирающего высоту, выпадают два объекта. Авторы канала «Военный обозреватель», в котором опубликован ролик предположили, что это — афганские граждане, которые не удержались на внешней стороне судна и разбились.

Причем номер лайнера 11-09 совпал с датой терактов в Нью-Йорке в 2001 году. Именно та атака послужила для США основанием для проведения операции в Афганистане.

Угроза взрыва в Вашингтоне

Водитель пикапа припарковался у библиотеки Капитолия и стал угрожать взорвать бомбу. Он вышел в прямой эфир в Facebook, но трансляцию быстро прервали. В Сети успели распространить небольшой фрагмент.

«Вы можете пристрелить меня здесь, и тогда со мной взорвется два с половиной квартала», — заявил мужчина.

Водителем оказался 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. Он требовал, чтобы ему дали поговорить с президентом США Джо Байденом по телефону.

«Я здесь по одной причине, Джо Байден, у меня есть причина… Я здесь из-за американского народа. Если ты хочешь меня арестовать, арестовывай. Но когда выйдут другие патриоты. у тебя будут большие проблемы. А я маленький человек», — говорил Роузберри.

В итоге подозреваемый сам вышел из машины и сдался правоохранителям.

Момент падения Ил-112В

Момент падения самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке засняли на камеры очевидцы. Сначала самолет летел ровно и ничто не предвещало беды. После сброса топлива у него загорелся двигатель. Объятое пламенем воздушное судно накренилось, а затем начало терять скорость.

Экипаж до последнего пытался увести самолет от домов. В результате крушения погибли три человека. Командиром был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Нападение аллигатора

Посетители центра рептилий в США снимали аллигатора на видео, когда он утащил в воду сотрудницу зоопарка. Спасителям с трудом удалось освободить руку девушки. Силу укуса таких хищников исчисляют в атмоферах. У аллигатора эта сила почти двести атмосфер, для сравнения у льва всего 40.

Одному из мужчин пришлось оседлать хищника, который пытался его сбросить. В итоге девушка осталась жива, а мужчина смог быстро спрыгнуть с аллигатора и выбежать из аквариума.

Ураган в Мексике

Еще одним видео недели стали кадры из Мексики. Там разбушевался ураган первой категории «Грейс». Он обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств. Во время съемки видео порывы ветра достигали 33 метров в секунду.

Служба пряника в МЧС

Тульский пряник приняли на службу в МЧС России по Тульской области. Человеку в костюме одного из сладких символов Тулы вручили медаль «За пропаганду спасательного дела». Пряник пообещал, что будет готовить детей к опасностям взрослой жизни и научит их правилам противопожарной профилактики.

Пряник уже успел провести День безопасности в центре отдыха «Новая волна». Там он рассказал детям об устройстве пожарной техники. Теперь пряник планирует посетить все региональные образовательные центры.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.