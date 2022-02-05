Главные события 5 февраля в истории

Землетрясение в Италии с десятками тысяч погибших, открытие «Елисеевского», день рождения Николая Добролюбова — одни из главных событий 5 февраля в истории. Подробнее о том, что произошло в этот день, — в материале «360».

События 5 февраля

5 февраля 1783 года в Италии началось одно из самых сильных и длительных в истории землетрясений. В 12:00 на южной оконечности Апеннинского полуострова, в Калабрии, началось сильнейшее землетрясение, которое длилось целых два месяца. Около тысячи следовавших один за другим мощных подземных толчков, сопровождаемых цунами, обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще около 180 населенных пунктов. Более 200 других серьезно пострадали. Жертвами разбушевавшейся стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч погибли от эпидемий, вызванных антисанитарией и повреждениями системы водоснабжения.

Во время первого, наиболее разрушительного толчка, особенно страшного тем, что из трещин в земле забили мощные горячие фонтаны, погибли 30 тысяч человек. Ученые и очевидцы описывают разломы, достигавшие 45 метров в ширину и 70 метров в глубину. Земля сотрясалась, дыбилась и расползалась под ногами, поглощая людей и животных, которых выкидывали назад из трещин кипящие струи. Немногие уцелевшие получили такие тяжелые ожоги, что навсегда остались безнадежно покалеченными. Повсюду сходили оползни, особенно страшные в районе побережья. С моря обрушились на сушу шестиметровые цунами. Это было одно из самых длительных из известных в истории смертоносных проявлений сил природы.

5 февраля 1852 года в Петербурге был открыт Новый Эрмитаж. Это первое в России здание, построенное специально для размещения художественных коллекций. Вход украшают фигуры атлантов из серого гранита. По случаю открытия в Эрмитажном театре дали спектакль. Все интерьеры музея сохранились до наших дней.

5 февраля 1901 года в Москве открылись «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Династия Елисеевых началась с Петра Елисеева, крепостного садовника графа Шереметева, который однажды зимой вырастил клубнику, которой угостил графа и его гостей. Граф, растрогавшись, выписал Петру вольную и способствовал организации небольшой лавки по торговле вином. Петру Елисееву удалось использовать свой шанс, и очень скоро новое дело принесло хорошую прибыль. Уже сыновья Елисеева стали миллионерами. Династию продолжил внук садовника Григорий Григорьевич Елисеев, в руках которого дело пошло с еще большим размахом.

Торговые заведения Елисеевых приносили ежегодно 250 тысяч рублей дохода, что по тем временам было огромными деньгами. Среди многочисленных заведений он открыл «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин» на Тверской улице в Москве. Дом, в котором появился магазин, был куплен у Волконских. Открытие магазина состоялось 5 февраля 1901 года после трех лет реконструкции.

Всего в магазине было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Baccarat, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Еще был винный погреб и производственные цеха с пекарней. Магазин быстро стал популярным у москвичей, которые покупали здесь французские трюфеля, устрицы и оливковое масло, русские окорока, балык из белой и осетровой рыбы, икру. Сортов чая, кофе и вина было так много, что покупатели терялись. А в кондитерском отделе продавались вкуснейшие пирожные из собственной пекарни. Это был богатый и роскошный магазин, куда приезжали в экипажах. Встречал и провожал покупателей швейцар в ливрее, помогая дамам и кавалерам выносить пакеты с покупками. В советское время магазин национализировали и назвали «Гастроном № 1», хотя неофициально москвичи продолжали называть его «Елисеевским».

5 февраля 1926 года в поезде Москва — Рига на перегоне между станциями Икскюль и Куртенгоф в перестрелке с нанятыми иностранной разведкой террористами погиб советский дипкурьер Теодор Нетте и был тяжело ранен его коллега Иоганн Махмасталь. Они перевозили из Москвы в Ригу дипломатическую почту, занимая, как и положено по инструкции, все купе. Теодор находился в момент нападения на верхней полке, Иоганн занимал нижнюю. После того как поезд проехал станцию Икскюль, в вагон ворвались люди в масках. Один из нападавших выстрелил в Махмасталя, и пуля попала ему в живот, но он остался жив. Нетте с верхней полки попал в ворвавшегося в купе бандита, но, падая, тот снова выстрелил в Махмасталя и ранил его в руку. Иоганн перехватил револьвер в левую и ранил второго нападавшего. Но тот успел выстрелить Нетте в голову и убил его.

Раненые террористы попытались уйти, но их добил, как лишних свидетелей, третий нападавший, позже выпрыгнувший из вагона на ходу. Оставшийся в живых Махмасталь, истекая кровью, держал под прицелом дверь купе и никого к себе не подпускал. В Риге к поезду прибыл сотрудник советского постпредства, которого Иоганн не знал в лицо и запретил входить в купе даже ему. Лишь когда приехал известный дипкурьеру сотрудник, тот сдал почту и тут же потерял сознание.

Расследование показало, что нападавшими были братья Габриловичи — граждане Литвы, поляки по национальности. Кто был заказчиком преступления, выяснить не удалось. Похороны Нетте в Москве вызвали массовую демонстрацию протеста. Теодор Нетте и Иоганн Махмасталь были награждены высшими боевыми орденами — орденами Красного Знамени. С особым энтузиазмом граждане советской России восприняли решение правительства назвать именем Нетте пароход.

5 февраля 1960 года был основан Университет дружбы народов. Решение принял Совет Министров СССР. Спустя год вуз получил имя Патриса Лумумбы — одного из символов борьбы Африки за независимость. Сегодня в РУДН учатся почти 30 тысяч студентов и аспирантов из разных стран мира. Университет входит в число лучших российских вузов.

Дни рождения 5 февраля

5 февраля 1836 года родился русский литературный критик, поэт и публицист Николай Добролюбов. Его сочинения удивляли преподавателей глубиной. Излюбленной темой были философские размышления. Николай Добролюбов был одним из участников некрасовского «Современника» — писал статьи, фельетоны и стихотворные пародии. В своих произведениях Добролюбов выступал против крепостного уклада и призывал освободиться от всех его «порождений».

5 февраля 1919 года родился советский кинорежиссер Анатолий Рыбаков. Он обучался в Воздушно-инженерной академии, но вскоре поступил во ВГИК. Так началась режиссерская карьера Рыбакова. Сначала он работал ассистентом у Александрова, а затем начал снимать собственные фильмы, среди которых «Путь славы», «Дело № 306», «Василий Суриков» и другие. Всего в его фильмографии семь картин.

5 февраля 1985 года родился португальский футболист Криштиану Роналду. Он стал обладателем своего третьего «Золотого мяча» как лучший футболист мира. На счету Роналду более 20 рекордов. В спортивном мире Криштиану называют «ныряльщиком» за то, что часто симулирует боль на поле. Правда, от этого он не перестает быть одним из самых завидных женихов планеты.