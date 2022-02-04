Главные события 4 февраля в истории

Пособие по воспитанию дворян, первый череп неандертальца, рождение Facebook — о главных событиях 4 февраля в истории читайте в материале «360».

События 4 февраля

4 февраля 1717 года в России по указанию императора Петра I вышло пособие по воспитанию и обучению юношей из дворянского сословия. В подготовке издания активное участие принимал Яков Брюс. Учебник получил название «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» и состоял из двух частей. Первая часть включала азбуку, цифры и духовные наставления. Ее можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, которые ввел своим указом Петр I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения.

Вторая часть содержала правила поведения, отражающие основные принципы русского дворянского общества. Молодому дворянину надлежало учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам и верховой езде, слушаться родителей и старших. Девицам следовало учиться смирению, трудолюбию, молчаливости и с почтением относиться к родителям.

Пособие учило правилам поведения на государственной службе, за столом, при общении с другими людьми. «Юности честное зерцало» впитало дух петровских преобразований и несло в себе призыв не хвастать роскошью и знатностью, а гордиться делами. Книга формировала новый стереотип поведения светского человека, избегающего дурных компаний, пьянства, грубости и придерживающегося европейских светских манер. По сути, книга стала первым в России учебником этикета. «Юности честное зерцало» имело большой успех и было дважды переиздано в 1717 году.

4февраля 1857-го в немецком городе Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей был впервые показан ископаемый череп древнего человека, которого назвали неандертальцем. Название было дано в связи с тем, что останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад, обнаружили в Германии, в долине Неандерталь, за год до этого. Общество тогда не оценило значимости находки и не поверило в ее древность.

По поводу происхождения черепа выдвигались самые различные теории, в том числе и та, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году, когда кавалерия генерала Александра Чернышева разбила под Дюссельдорфом арьергард армии Наполеона Бонапарта. Позже подобные черепа были найдены еще в четырехстах местах Северного полушария Евразии. Неандерталец имел объем мозга, близкий к мозгу современного человека, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку. Он жил в пещерах и охотился на мамонтов. В культуре неандертальцев впервые были отмечены захоронения мертвых сородичей.

Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев — и выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет около 500 тысяч лет. Неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом человека — кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был подобен современному человеческому, и именно они считаются нашими прямыми предками.

4 февраля 2004 года появилась социальная сеть Facebook, название которой в дословном переводе с английского означает «Каталог лиц». Создал ее американский программист Марк Цукерберг, еще будучи студентом. Проект будущей социальной сети формировался довольно долго. Ее название было взято от названия списков всех учеников и персонала, которые вывешивались в академии Phillips Exeter.

Спустя некоторое время Цукерберг решил организовать подобный проект в Гарвардском университете, но получил отказ администрации. Но никакие препятствия не могли его остановить, и вскоре Марк взломал базу данных университета и создал интернет-портал Facemash. Проект показывал фотографии студентов и предлагал пользователю выбрать наиболее удачную. Портал за короткое время приобрел популярность, а история со взломом базы данных наделала много шума. 4 февраля 2004 года в комнате общежития Гарвардского университета, где жил Цукерберг, состоялся запуск нового, тогда еще малоизвестного проекта — социальной сети Facebook. Помощь в создании проекта Цукербергу оказали его приятели Дастин Московиц, Крис Хьюз и Эдуардо Саверин.

Вскоре в сети появились первые аккаунты, а через некоторое время Facebook стал основной системой общения студентов Гарварда. После этого социальная сеть стала распространяться сначала в США, а затем и во всем мире. Сейчас Facebook является крупнейшей международной социальной сетью, в которой зарегистрированы более 1,5 миллиарда пользователей из всех районов земного шара.