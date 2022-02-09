Главные события 9 февраля в истории

День работника гражданской авиации, появление волейбола, подвиг экипажа «Варяга» — одни из событий, которые произошли 9 февраля. Что еще случилось в этот день — в материале «360».

Праздники 9 февраля

День гражданской авиации. 9 февраля 1923 года в СССР появился воздушный флот для перевозки пассажиров. Первый авиарейс отправился по маршруту Москва — Нижний Новгород. Протяженность пути составила 420 километров. В этот же день в 1969 году самолет Boeing 747 совершил свой первый полет. На тот момент он был самым большим авиалайнером в мире.

События 9 февраля

9 февраля 1895 года в американском городе Холиоке в штате Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, родилась новая игра в мяч, известная ныне как волейбол. Руководитель молодежной христианской организации по физподготовке Уильям Морган решил совместить в игре элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал из тенниса сетку и установил ее на высоте приблизительно 196 сантиметров от пола. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников поначалу не было ограничено. Уже через год после своего возникновения игра, называвшаяся тогда минтонет, была представлена общественности на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде в США.

Ассоциация молодых христиан впоследствии явилась активным инициатором распространения волейбола. Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать минтонет в волейбол, что в переводе означает «летающий мяч» (at the volley — «на лету» и ball — «мяч»). С 1900 года волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира, приобретая все большую популярность.

В СССР в волейбол стали активно играть с начала 1920-х годов. Официальной датой его рождения в советской стране считается 28 июля 1923 года, когда на Мясницкой улице состоялся матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Получается, что у истоков волейбола в Советском Союзе стояли представители творческой интеллигенции. Игра быстро стала массовым развлечением для самого широкого круга людей, а потом превратилась в популярный вид спорта.

9 февраля 1896 года в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования проводились только среди мужчин. Женщины на чемпионатах мира появились лишь в 1902 году. Турнир был организован Международным союзом конькобежцев, который к тому времени еще даже не выработал правила фигурного катания. Тем не менее турнир состоялся. В чемпионате приняли участие четыре спортсмена: двукратный серебряный призер чемпионатов Европы австриец Густав Хюгель, бронзовый призер чемпионата Европы немец Гильберт Фукс, русские спортсмены Георгий Сандерс и Николай Подусков. При многочисленном скоплении публики они выполнили обязательные, специальные и произвольные фигуры.

Русские спортсмены неудачно выступили в обязательном и в произвольном катании. Но при исполнении специальных фигур отличился Георгий Сандерс, занявший первое место в этом виде. Безукоризненно исполненные им элементы «крест с полумесяцем», «лира», «цветы» и «змейка» оказались самыми сложными и красивыми фигурами на чемпионате. Однако спортсмены из России заняли третье и четвертое места, а чемпионом мира стал Гильберт Фукс.

9 февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской империи. Согласно полученным данным, тогда в стране проживали почти 125 миллионов человек. Учет населения начали вести задолго до этого — еще в эпоху татаро-монгольского ига, для обложения данью. Затем проходили ревизии, а после отмены крепостного права перепись проходила только в отдельных губерниях.

9 февраля 1904 года произошел вошедший в историю русско-японской войны бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с превосходящими силами японского военного флота в нейтральном корейском порте Чемульпо. Российские корабли находились на рейде порта в распоряжении российского посольства в Сеуле. После того как 8 февраля японская эскадра в составе двух броненосных крейсеров, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев блокировала Чемульпо, утром следующего дня капитан «Варяга» Всеволод Руднев получил от японцев ультиматум. Руднев решил прорваться с боем в Порт-Артур, а в случае неудачи взорвать корабли. В полдень «Варяг» и «Кореец» вышли из Чемульпо. На выходе из порта русские корабли встретили японскую эскадру, которая ожидала их за островом Пхамильдо.

Бой с превосходящими силами врага продолжался в течение часа. За это время «Варяг», согласно рапорту его командира, выпустил по противнику 1105 снарядов, а «Кореец» — 52. Огнем крейсера был потоплен один японский миноносец и поврежден крейсер «Асама». Еще один японский корабль, крейсер «Такачихо», затонул после боя. Японцы потеряли около 30 человек убитыми. «Варяг» в ходе боя получил от семи до 11 попаданий, среди которых одна пробоина площадью два квадратных метра у ватерлинии. В бою погибли один офицер и 30 матросов. Около 185 человек получили ранения и были контужены. На «Корейце» потерь не было. По мнению Руднева, корабль не мог продолжать бой, было принято решение возвращаться в Чемульпо. После эвакуации команды на нейтральные корабли, стоявшие в порту, «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван, чтобы не допустить попадания кораблей в руки японцев.

Дни рождения 9 февраля

9 февраля 1874 года родился русский и советский театральный режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд. Он произошел из большой семьи. Мать приучила его к театру. Вместе с братьями он участвовал в любительских спектаклях. После окончания училища Мейерхольд поступил в труппу Московского художественного театра. Актер играл много больших ролей в пьесах Толстого, Чехова и Шекспира. Позже Мейерхольд проявил себя и как режиссер, поставив немало известных спектаклей.

9 февраля 1887 года родился прославленный начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн Василий Чапаев. За храбрость и героизм он был четырежды награжден Георгиевским крестом, а также получил чин прапорщика. После революции он был назначен комиссаром внутренних дел по Николаевскому уезду, там же командовал красногвардейским отрядом и подавлял кулацкие мятежи. Обстоятельства гибели комдива до сих пор точно не известны. По одной из версий, он утонул, пытаясь переплыть реку Урал.

9 февраля 1979 года родилась российская фигуристка Ирина Слуцкая. Она является четырехкратной чемпионкой России по фигурному катанию и первой в истории среди одиночниц семикратной чемпионкой Европы. Свое первое золото она получила на чемпионате Европы в 1996 году. Тогда спортсменке было всего 17 лет. Всего же в копилке Слуцкой — 40 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.