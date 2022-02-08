Главные события 8 февраля в истории

Смертельная дуэль Александра Пушкина, вертолет в русском языке, день рождения Дмитрия Менделеева — одни из главных событий 8 февраля. Что еще произошло в этот день — в материале «360».

События 8 февраля

8 февраля отмечается День российской науки. Именно в этот день в 1724 году по распоряжению Петра Великого была основана Академия наук. Сегодня в состав РАН входят девять отделений по различным направлениям. Россия стала первой, где было разработано учение о биосфере, впервые запущен искусственный спутник Земли, введена в строй первая в мире атомная станция.

8 февраля (27 января) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи, состоялась печально знаменитая дуэль между великим русским поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэль спровоцировали анонимные письма, намекавшие на неверность жены Пушкина.

Французский кавалергард, приемный сын голландского посланника в Петербурге барона Луи Геккерна, красивый блондин Дантес считался в светском обществе блестящим молодым офицером. Он часто бывал на балах, где и познакомился с Натальей Николаевной, женой поэта. Пушкин не любил придворной жизни и не вызывал теплых чувств у светских людей. Дантес же пользовался успехом у женщин, ему приписывалось много романов. Пошли слухи в обществе и о взаимности чувств красавицы Натальи Пушкиной к молодому офицеру. Говорили и о том, что Дантес уже добился победы. Положение дел усугубило и то, что поэту стали приходить анонимные письма, в которых содержался намек на эту любовную связь. Пушкин послал Дантесу вызов на дуэль, но через неделю после вызова Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой — сестре Натальи Николаевны.

Дуэль пришлось отложить, но иметь какие-либо отношения с Дантесом Пушкин отказывался. Это привело к дальнейшему обострению ситуации и новым конфликтам. В конце концов в январе 1837 года Пушкин отправил Геккерну письмо, в котором крайне резко отозвался о нем как об отце, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома». Поэт знал, что письмо носит оскорбительный характер и приведет к новой дуэли. В тот же день Луи Геккерн через секретаря письмом объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов.

Условия дуэли были такими, что один из участников неминуемо должен был погибнуть. Дуэлянты должны были стреляться с расстояния 20 шагов друг от друга, барьер составлял десять шагов. Стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Секундантом Пушкина стал его лицейский товарищ подполковник Данзас, а секундантом Дантеса — сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. На дуэли Пушкин был смертельно ранен в живот. Ответным выстрелом он лишь легко ранил Дантеса в правую руку. Поэта привезли домой, на набережную реки Мойки, где в мучениях он прожил два дня. Несмотря на усилия врачей, Пушкин умер 10 февраля (29 января) 1837 года от перитонита. Сегодня на месте дуэли, в сквере у пересечения Коломяжского проспекта и железнодорожной линии Сестрорецкого направления в районе Черной речки, установлен памятный обелиск.

8 февраля 1904 года Япония напала на Российскую империю у Порт-Артура. Дату можно считать фактическим началом русско-японской войны. Однако еще до официального ее объявления восемь японских миноносцев провели торпедную атаку. Все произошло ночью. Корабли русского флота стояли на внешнем рейде Порт-Артура. В результате два лучших броненосца — «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада» на несколько месяцев были выведены из строя.

8 февраля 1929 года в русском языке появилось новое слово — «вертолет». Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение — первый советский вертолет КАСКР-1 «Красный инженер». Название летательного аппарата образовали от фамилий авторов — Камов-Скржинский. Самым первым документом, в котором употребили слово «вертолет», является протокол заседания Технической комиссии Центрального совета Осоавиахима от 8 февраля 1929 года.

Вертолет раньше называли словом «геликоптер», заимствованным из французского языка. Но изобретение Камова не было вертолетом в современном смысле этого слова. Летательный аппарат КАСКР по своим техническим характеристикам относился к тому типу аппаратов, которые назывались «автожирами». По всей видимости, слово «вертолет» было придумано по подобию французского gyroplane так же, как по аналогии с aeroplane было придумано слово «самолет». Существует и другой вариант происхождения слова «вертолет» — от названия компании — производителя вертолетов Vertol, которое произошло от сокращения термина Vertical Take-off and Landing aircraft — «воздушное судно вертикального взлета и посадки». В 1959 году советская делегация, в состав которой был разработчик первых советских серийных вертолетов Миль, приобрела в США образцы американских вертолетов Sikorsky S-58 и Vertol V-44. Именно с этого времени слово «вертолет» в русском языке окончательно вытеснило термин «геликоптер» для обозначения подобных аппаратов.

Дни рождения 8 февраля

8 февраля 1834 года родился русский ученый Дмитрий Менделеев. Его авторству принадлежит более пятисот научных трудов по химии, физике, воздухоплаванию и ряду других наук. Само собой, прославила Менделеева таблица химических элементов. Но еще задолго до этого исследователь провел огромную научную работу. Его учебник «Органическая химия» был удостоен Демидовской премии.

8 февраля 1928 года родился советский и российский актер театра и кино Вячеслав Тихонов. В 13 лет он пошел в ремесленное училище, работал токарем, но мечтал об актерской карьере. Слава к Тихонову пришла после того, как он исполнил роль тракториста в картине «Дело было в Пенькове». Тихонов сыграл во множестве фильмов, ставших настоящей классикой, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Доживем до понедельника», «Белый Бим черное ухо». Кроме того, он возглавлял творческую студию «Актер кино».

8 февраля 1949 года родилась советская и российская актриса театра и кино Ирина Муравьева. После окончания школы она подала документы в театральное училище, но с первого раза не поступила — не прошла по конкурсу. Сегодня Муравьевой исполняется 67 лет. Ее дебют в кино состоялся в картине «Чисто английское убийство», но больше всего зрителям запомнились ее героини в кинофильмах «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Москва слезам не верит». За эту работу Муравьева получила Государственную премию.