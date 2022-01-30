Главные события 30 января в истории

День Деда Мороза и Снегурочки, капитуляция немецкой армии под командованием Паулюса и день рождения Леонида Гайдая — главные события 30 января. Чем еще запомнился этот день — в материале «360».

Праздники 30 января

День Деда Мороза и Снегурочки. Обычно 30 января об этих героях рассказывают сказки и легенды. Кстати, по преданию, Снегурочка не внучка, а дочь Мороза и Снежной Царицы. 30 января считается символом окончания зимы и приближения широкой Масленицы.

События 30 января

30 января 1931 года Нью-Йорк впервые увидел фильм Чарли Чаплина «Огни города». Лента раскрывает тему «маленького человека» и рассказывает о трогательной любви бродяги Чарли к незрячей девушке. «Огни города» — восьмая полнометражная картина Чаплина и самая популярная в его фильмографии.

30 января 1943 года в Сталинграде в ходе операции «Кольцо» шестая немецкая армия под командованием Паулюса наконец капитулировала. Наши войска отправили ультиматум армии противника, но те отказались. В результате мощного артиллерийского удара враг сдался. Это событие послужило положительному исходу всей Сталинградской битвы.

Дни рождения 30 января

30 января 1900 года родился советский композитор и дирижер, музыкальный педагог Исаак Дунаевский. Он окончил школу с золотой медалью, обучался в консерватории, работал в оркестре Русского драматического театра в Харькове. Свою первую музыкальную композицию он написал в начале 20-х годов. Всесоюзная слава пришла к композитору после выхода фильма «Веселые ребята». Дунаевский стал наиболее известен как автор музыки к кинолентам «Песня о Родине», «Летите, голуби», «Волга-Волга», «Дети капитана Гранта».

30 января 1923 года родился советский и российский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он обучался в театральной студии в Иркутске, окончил ВГИК. Свой первый фильм «Долгий путь» снял в 1956 году. На его счету — 24 картины. Многие из них стали любимыми комедиями — «12 стульев», «Пес Барбос и необычайный кросс», «Операция „Ы“», «Бриллиантовая рука». Кроме того, Гайдай снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль».

30 января 1951 года родился барабанщик и вокалист рок-группы Genesis Фил Коллинз. Он с детства увлекался музыкой, пел в лондонских мюзиклах. Его дебютный сингл занял второе место в хит-параде. 13 его композиций поднимались на вершину чартов, да и альбомы продавались с большим успехом. Кроме музыкальной карьеры Коллинз снимается в кино.