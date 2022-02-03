Главные события 3 февраля в истории

Опричнина в России, радиоверсия оперы «Князь Игорь», день рождения Феликса Мендельсона — 3 февраля произошло много знаменательных событий. О главных из них — в материале «360.

События 3 февраля

3 февраля 1565-го в России начался период опричнины, характеризовавшийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Термин «опричнина» происходит от древнерусского «опричь» — «особый» или «кроме». Царь Иван Грозный действительно дал войску своих опричников особые полномочия после того, как решил отречься от престола. 3 декабря 1564 года царь вместе с семьей внезапно удалился из Москвы на богомолье, прихватив с собой казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Иван Грозный ненадолго посетил село Коломенское, а затем остановился в Александровской слободе. 3 января 1565 года царь объявил о своем отречении от престола, прогневавшись на бояр, церковных, воеводских и приказных людей.

Уже через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация во главе с архиепископом Пименом, уговорившая царя вернуться на престол. И в начале февраля 1565 года Иван Грозный вернулся в Москву, объявив, что вновь принимает на себя правление, но лишь ради того, чтобы ему можно было казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества.

Для этого Иван Грозный и учредил 3 февраля опричнину, в которую отделил часть бояр, служилых и приказных людей, верных ему. Весь свой двор царь отныне сделал особым: во дворцах Сытном, Кормовом и Хлебенном был назначен особый штат ключников, поваров, псарей и были набраны особые отряды стрельцов.

Для содержания опричнины было назначено около 20 городов, в число которых попали Москва, Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Великий Устюг и их окрестности. В самой Москве в распоряжение опричнины тоже были отданы некоторые улицы: Чертольская, Арбат, часть Никитской и другие. Прежние жители этих мест были переселены в другие районы столицы. В опричнину царь набрал и около тысячи князей и дворян из разных городов, которым раздал поместья в районах, назначенных на содержание опричнины.

Прежние помещики были отправлены из тех мест в другие. Весь этот аппарат послужил Ивану Грозному для утверждения крепкой центральной власти в стране и подавления любых попыток оспорить царскую волю. Жертвами репрессий за время опричнины стали около 4,5 тысячи человек, но многие историки считают эту цифру заниженной.

3 февраля 1718 года Петр I лишил своего сына Алексея права наследовать царский престол, передав эти права малолетнему царевичу Петру. Алексей был сыном императора России от первого брака с Евдокией Лопухиной и воспитывался в среде, враждебной Петру. Царь желал сделать сына продолжателем своего дела — коренного реформирования России, но Алексей всячески старался избежать этого.

Духовенство и бояре в окружении царевича всячески настраивали его против отца. Петр угрожал Алексею лишением наследства и заточением в монастырь. И в 1716 году царевич, опасаясь гнева отца, бежал за границу — сначала в Вену, а потом в Неаполь. Петр угрозами и обещаниями сумел вернуть сына в Россию, где 3 февраля 1718 года и лишил прав престолонаследия. Царевич, как ни странно, принял это с радостью. В обмен на отречение и признание вины Петр дал сыну слово не наказывать его. Но отречение не помогло царевичу уйти в сторону от политических бурь.

Петр велел провести следствие по делу сына, а Алексей простодушно рассказал обо всем, что знал и замышлял. Многие люди из окружения царевича умерли под пытками и были казнены. Не избежал пыток и Алексей. 5 июля 1718 года верховный суд, состоявший из генералитета, сенаторов и Святейшего Синода, приговорил царевича к смертной казни. 7 июля, в восемь часов утра, к заключенному в крепость к царевичу приехал сам Петр с девятью приближенными. Алексея снова пытали, стараясь выведать еще какие-нибудь подробности, после чего, в шестом часу, как записано в книгах канцелярии гарнизона Петропавловской крепости, Алексей Петрович преставился. Петр I официально объявил о том, что, выслушав смертный приговор, царевич пришел в ужас, позвал к себе отца и, попросив у него прощения, скончался в полном раскаянии от содеянного.

Мнения историков об истинной причине смерти царевича расходятся. Некоторые считают, что он умер от пережитых волнений, другие — что царевич был задушен по прямому указанию Петра, чтобы избежать публичной казни.

3 февраля 1826-го Александр Сергеевич Грибоедов, служивший при генерале Алексее Петровиче Ермолове, был арестован в крепости Грозной по подозрению в причастности к восстанию декабристов. В этот день судьба автора «Горя от ума» могла бы сложиться совсем иначе — и Россия никогда не прочла бы его творения. После смерти царя Александра I в России сложилась непростая ситуация вокруг прав на престол. За бездетным Александром по старшинству престол должен был наследовать Константин Павлович, но он отказался это делать. Это давало преимущество следующему брату, Николаю Павловичу, крайне непопулярному среди высшей военно-чиновничьей элиты. Но и Николай Павлович отказался от прав на престол в пользу Константина. Состояние неопределенности длилось довольно долго — и право выбора нового императора перешло к Сенату.

После повторного отказа Константина Павловича от престола Сенат в результате долгого ночного заседания с неохотой признал юридические права на престол Николая Павловича. Декабристы, надеясь изменить ситуацию и оказать давление на Сенат, вынесший такое решение, вывели (14) 26 декабря 1825 года на улицы Санкт-Петербурга вооруженных гвардейцев.

Восстание было жестоко подавлено Николаем I. Сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость более 600 солдат и 62 матроса Морского экипажа. Началось расследование и привлечение организаторов мятежа к ответственности по всей стране. При аресте был учинен обыск вещей Грибоедова. Никаких бумаг, кроме толстой тетради с подписью «Горе от ума», найдено не было. Прощаясь с офицерами, Грибоедов призвал их не беспокоиться, поскольку он скоро вновь присоединится к ним. Так и случилось.

После проведенного следствия Грибоедов по указанию императора Николая I был выпущен с «очистительным аттестатом». На самом деле Грибоедов имел много знакомых среди декабристов, о нем упоминали многие подследственные. Избежать наказания Грибоедову помогли генерал Ермолов и некоторые офицеры, позаботившиеся о том, чтобы все бумаги, компрометирующие Грибоедова, были сожжены накануне ареста.

3 февраля 1920 года в России появилось новое ведомство — Государственное хранилище ценностей. В этот же день в силу вступил документ, согласно которому учреждения и должностные лица должны были сдать в Гохран золото, платину, жемчуг и драгоценные изделия. На это давался срок — три месяца. Как только в учреждения поступали новые ценности, они тут же передавались в хранилище.

3 февраля 1925 года в СССР впервые была проведена радиотрансляция из Большого театра. Слушателям представили оперу Александра Бородина «Князь Игорь». Инженеру Александру Минцу удалось добиться хорошего звучания. С тех пор трансляции стали регулярными. Налаженная система радиовещания из театров сыграла большую роль в годы Великой Отечественной войны, поднимая дух жителям блокадного Ленинграда.

Дни рождения 3 февраля

3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. Уже в детстве он обладал музыкальными способностями. Первой их заметила мать мальчика и начала обучать его нотной грамоте. В юности Феликс Мендельсон создал свои крупные произведения — концерты и секстеты. Вскоре появилась увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», куда вошел и знаменитый свадебный марш Мендельсона. Сегодня без этой мелодии не обходится почти ни одна церемония бракосочетания.

3 февраля 1941 года родился советский и российский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его тексты — это сочетание великолепной литературности, юмора и мудрости. На сценарный факультет ВГИКа он пришел, уже будучи состоявшимся человеком, которому было о чем рассказать. Эдуард Володарский написал сценарии почти к 70 фильмам, среди которых «Контракт века», «Троцкий», «Штрафбат», «Мы из будущего» и другие. Он любил историческую тематику. Перед тем как начать новую работу, Володарский сам ездил по архивам и библиотекам, чтобы максимально приблизить своих героев к жизни.

3 февраля 1982 года родилась украинская певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. В детстве она увлекалась спортом, мечтала поступить на юридический факультет, но в итоге получила диплом экономиста. Правда, это не помешало ей стать певицей. Во время одного из концертов группы «ВИА Гра» Брежнева вышла на сцену, чтобы спеть вместе с солистками. Вскоре девушку пригласили на кастинг. Так Вера стала участницей коллектива, а спустя несколько лет начала сольную карьеру. Певица выпустила два альбома, а еще снимается в кино и занимается благотворительностью.