Главные события 24 февраля в истории

В этот день наши предки начали иначе креститься, великий итальянец установил сценический рекорд, а легендарный автомобиль выпустили 250-тысячной копией. О самых значимых событиях 24 февраля — в материале «360».

События 24 февраля

24 февраля более 350 лет назад первосвященники Руси повелели креститься тремя пальцами. Этот способ вошел в церковную традицию с реформы патриарха Никона. Сегодня это самое распространенное крестное знамение в современной России. И оно уже стало частью повседневной жизни верующих. Три сложенных вместе пальца символизируют Пресвятую Троицу.

Рекорд, который так и остался непобитым: 24 февраля 1988 года Лучиано Паваротти 165 раз вышел на сцену и столько же раз поднимался занавес. Так благодарная публика не хотела отпускать оперного певца после исполнения им партии Неморино в опере «Любовный напиток». Историческое события произошло в театре «Немецкая опера» в Берлине. Зал аплодировал Паваротти более часа. А в центральном парке Нью-Йорка его концерт слушали 500 тысяч зрителей. Такую аудиторию не собирал ни один из популярных исполнителей.

24 февраля прочно закрепилось и в истории автопрома. В этот день с конвейера сошел 250-тысячный «Запорожец». Он пользовался огромной популярностью среди советских граждан, потому что был доступным по цене. Стоил вдвое меньше, чем, например, «Жигули», и втрое меньше «Волги». При этом по большинству технических качеств машина не уступала зарубежным аналогам своего времени. Сегодня коллекционеры раритетных автомобилей готовы выложить за «горбатый» «Запорожец» около трех тысяч евро.

Дни рождения 24 февраля

24 февраля 1932 года родилась певица Майя Кристалинская. Ее визитной карточкой стала «Нежность». Именно Кристалинская стала первой исполнительницей этой легендарной песни. Без нее был немыслим ни один «Голубой огонек», а без ее песен — ни одно торжество. На концертах певицы всегда были аншлаги. Кроме музыки, Кристалинская любила театр, отлично разбиралась в живописи и интересовалась психологией. А ее любимой актрисой была Марлен Дитрих. Певица даже перевела книгу актрисы «Размышления» с немецкого на русский язык.

Сегодня свой день рождения мог отпраздновать «яблочный» король — Стив Джобс. В 25 лет он стал одним из самых молодых миллионеров своего времени. А позже основатель Apple попал в Книгу рекордов Гиннесса как директор с самой скромной зарплатой в мире. По официальным документам она составляла один доллар в год. При этом 90% сотрудников его компании никогда не встречались со своим шефом.