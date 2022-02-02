Главные события 2 февраля в истории

Победа Красной армии в Сталинградской битве, патент на металлическую пробку и день рождения Михаила Гнесина — только некоторые из событий 2 февраля. О самых интересных из них — в материале «360 Подмосковье».

События 2 февраля

2 февраля 1886 года в США начали официально праздновать День сурка, который стал известен в России благодаря одноименному фильму с участием Билла Мюррея. В этот день в небольшом городке Панксатони на западе Пенсильвании сурок Фил предсказывает наступление весны. Согласно поверью, если сурок, вылезший из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если тени не будет — скоро наступит весна. Подобная традиция бытовала еще во времена Древнего Рима, где для этих целей служил не сурок, а еж. Позже традиция укоренилась и в немецких землях, где предсказателем погоды был барсук, за поведением которого следили не в феврале, а в марте. Обычай привезли в Соединенные Штаты немецкие переселенцы.

Первое упоминание о Дне сурка в США датировано 1841 годом, но официальным американским праздником День сурка стал в 1886 году. Сурок получил имя «великий Фил — провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей», а городок Панксатони стали именовать «мировым центром погоды». Ранним утром 2 февраля в городке собираются тысячи зрителей и ждут, какую же погоду предскажет на этот раз сурок. В двадцать пять минут восьмого Фила вынимают из норы — и он делает свой прогноз.

2 февраля 1892 года Уильям Пейнтер получил патент на металлическую пробку для бутылок, которую с тех пор используют для консервирования различных видов напитков. В 1880-е годы пробки не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались, из-за чего качество напитка снижалось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Для решения этой проблемы американский изобретатель из Балтимора придумал пробку в форме короны. Крышечка имела гофрированный край и тонкий вкладной диск из пробкового дерева на донышке и абсолютно герметично закрывала бутылку. Она была проста и экономична в изготовлении.

В патенте № 468258, который на это изобретение получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork — «кронен-пробка». Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, поскольку бутылочное горлышко должно было иметь определенную область для фиксации новой пробки. Изобретение широко используется и по сей день. Внесено лишь небольшое изменение — количество зубцов на крае пробки уменьшено с 24 до 21.

2 февраля 1922 года был впервые опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс». Это не только заглавие произведения, но и вариант имени Одиссей. Ведь за основу взят гомеровский миф о приключениях известного героя. Кстати, в этот же день, 2 февраля, только 1882 года, родился Джеймс Джойс.

2 февраля 1943 года Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Сражение, начавшееся 17 июля 1942 года, стало одним из важнейших событий Второй мировой войны. В нем решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных фашистской Германией и ее союзниками. Наступление на Сталинград должно было обеспечить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией СССР — рекой Волгой. Для взятия города немецкое командование не жалело ни сил, ни средств, бросив в наступление 6-ю армию под командованием Паулюса, в которую входило 13 дивизий.

С воздуха поддержку ей оказывал 4-й воздушный флот под командованием генерала Рихтгофена, насчитывавший около 1200 самолетов. 17 июля, после прорыва немецких войск в излучину Дона, начались оборонительные бои, продолжавшиеся четыре месяца. Красная армия сумела остановить рвавшихся к Волге немцев, и противник был вынужден перейти к обороне. С ноября 1942-го по начало февраля 1943 года советские войска вели контрнаступление, в результате которого 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частично уничтожены, частично захвачены в плен. Красная армия одержала убедительную и важнейшую победу, что переломило ход войны. Потери в этой битве были огромны.

Войска Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли около 1,5 миллиона человек, 2,5 тысячи самолетов и танков, около 30 тысяч орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 миллиона солдат и офицеров, более четырех тысяч танков и 2,7 тысячи самолетов, 17 тысяч орудий и минометов. Ценой этих потерь началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы. За мужество и героизм, проявленные в сражении, 37 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские» и «Донские». Более 120 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза, около 760 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». В 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, город-герой Волгоград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

2 февраля 1962 года произошел парад планет, в котором принимали участие семь из восьми планет Солнечной системы. Это астрономическое явление происходит примерно раз в 12 лет. Но парад 1962 года был одним из наибольших за всю историю человечества, ведь в нем не участвовал только Нептун.

Дни рождения 2 февраля

2 февраля 1883 года появился на свет русский и советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель Михаил Гнесин. Он родился в музыкальной семье, его старшие сестры основали в Москве частное училище, позже ставшее Академией имени Гнесиных. Михаила Гнесина называют одним из зачинателей профессиональной еврейской музыки. Он написал оперы «Юность Авраама», «Страницы из Песни Песней», вариации для струнного квартета и ряд других известных произведений.

2 февраля 1885 года родился революционер, советский государственный и военный деятель Михаил Фрунзе. Он учился в Петербургском политехническом университете и именно там начал заниматься революционной работой. Михаила Фрунзе дважды приговаривали к смертной казни, но позже ее заменяли каторгой. В ссылке Фрунзе основал кружок революционеров, позже был зампредом Реввоенсовета, а в середине 20-х годов ХХ века руководил военной реформой в Советском Союзе.

2 февраля 1904 года родился советский летчик-испытатель Валерий Чкалов. После вступления в ряды армии он работал мастером по ремонту самолетов. Уже тогда Чкалов знал, что свяжет жизнь с авиацией. В 1936 году он совершил беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан. Маршрут пролегал из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Спустя год — еще один перелет, уже через Северный полюс. Это был мировой рекорд. Чкалов погиб во время очередного испытательного полета на истребителе И-180.