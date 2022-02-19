Главные события 19 февраля в истории

19 февраля вошло в историю благодаря запуску в космос орбитальной станции. Также в этот день в небо одновременно поднялось самое большое количество пассажиров. О других событиях 19 февраля — в материале «360».

19 февраля 1921 года вышел первый номер одной из старейших массовых газет России — «Труд». В ежедневном рабочем издании Совета профессиональных союзов рассказывалось о культурно-массовой и воспитательной работе, а также внешней политике. Тираж первого номера составлял 150 тысяч экземпляров. Рекордное количество — более 21 миллиона — вышло в июне 1990 года. Сегодня «Труд» входит в число самых читаемых периодических изданий страны, известен и за рубежом.

В этот день в 1986 году с космодрома Байконур запустили орбитальную станцию «Мир». Первый базовый блок предназначался не только для размещения экипажа. Он был оборудован солнечными панелями и шестью стыковочными отсеками для соединения с другими модулями. Над строительством «Мира» работали около 300 организаций и еще 20 министерств и ведомств. За время своего существования станция приняла 15 экспедиций и 104 космонавта из 12 стран. «Мир» прослужил в три раза дольше, чем планировалось, и в марте 2001 года станцию затопили в южной части Тихого океана.

19 февраля 1988 года был побит воздушный рекорд. На свободном аэростате в небо поднялось самое большое количество пассажиров — 50 человек. Монгольфьер под управлением Хенка Бринка набрал высоту 100 метров и продержался в воздухе 25 минут.