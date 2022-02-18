Главные события 18 февраля в истории

Куда из Москвы делся Брянский вокзал и как смерть одного поэта привела к ссылке другого? О самых значимых событиях, произошедших 18 февраля, — в материале «360».

События 18 февраля

Мало кто знает, что он был Брянским. Именно под таким названием 18 февраля 1918 года открылся вокзал, который мы сейчас называем Киевским. Один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы является памятником архитектуры и инженерного искусства. Его несколько раз реконструировали.

«Погиб поэт — невольник чести». За эти слова 18 февраля 1837 года был арестован Михаил Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» он посвятил своему кумиру Александру Пушкину, который погиб на дуэли. Произведение имело широкий общественный резонанс. На Лермонтова завели дело «О непозволительных стихах…» и через несколько дней стало известно решение Николая I сослать поэта на Кавказ. Впервые стихотворение «Смерть поэта» под заголовком «На смерть Пушкина» опубликовали в Лондоне в альманахе «Полярная звезда» почти 20 лет спустя.

18 февраля 1911 года впервые в истории почту отправили воздушным путем. Это произошло в Индии во время авиапоказа. Достижение на счету 23-летнего Анри Пеке, который и перевез официальный груз на борту своего биплана. Это 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток. Полет длился 27 минут и занял 13 километров.

Дни рождения 18 февраля

Евгений Кафельников считается самым титулованным теннисистом в истории России. Он первым из наших спортсменов выиграл турнир Большого шлема и стал первой ракеткой мира. В России Кафельникова признали лучшим теннисистом столетия. Сейчас он работает комментатором, участвует в ветеранских турнирах и профессионально занимается гольфом, причем довольно успешно — уже выиграл чемпионат России.

За роль киллера-философа в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» его удостоили многих наград, в том числе и почетного звания «Лучший актер года». День рождения сегодня отмечает Джон Траволта. За кадром актер — страстный поклонник авиации, имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налета. В собственном авиапарке Траволты более 10 самолетов, в том числе Gulfstream, Challenger и Boeing. На одном из них в 2010 году он посетил Россию.

Его иногда называют «отцом русского регги». 18 февраля родился Александр Барыкин. Самые популярные хиты певца до сих пор на слуху: «Аэропорт», «Я буду долго гнать велосипед» и, конечно, «Букет». Барыкин писал для Киркорова, Пугачевой, Малинина, Валерии. Юность музыканта прошла в Люберцах, где он окончил среднюю и музыкальную школы.