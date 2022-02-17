Главные события 17 февраля в истории

День неудавшегося покушения и открытия Эрмитажа для публики. Чем известно 17 февраля в истории — в материале «360».

Праздники 17 февраля

В России 17 февраля отмечают День российских студенческих отрядов. Этот праздник учредили в 2015 году.

События 17 февраля

Важной датой в истории России является 17 февраля 1852 года. Именно в этот день в Санкт-Петербурге публике открыли музей Эрмитаж и впервые представили частное собрание Екатерины Второй. Коллекция императрицы началась с приобретения у берлинского коммерсанта коллекции из 225 работ голландских и фламандских художников. И уже за полтора столетия она расширилась и превратилась в крупнейшую в мире. В коллекции Эрмитажа насчитывается примерно три миллиона произведений искусства и памятников мировой культуры.

А 142 года назад, 17 февраля 1880 года, произошло пятое неудачное покушение на Александра II. Столяр дворцовой ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие динамитную бомбу в подвале Зимнего дворца Санкт-Петербурга. Погибли 10 солдат и были ранены 44. Императора спасло то, что он вместе с семьей пришел в столовую с опозданием.

Дни рождения 17 февраля

17 февраля родился Денис Майданов. В этом году ему исполнилось 46 лет. Майданов — неоднократный обладатель музыкальных премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» и других.

Алишеру Моргенштерну 17 февраля исполнится 24 года. Рэпер добился невероятной популярности в соцсетях, но в последнее время нарвался на критику со стороны правоохранительных органов. Его песни и даже татуировки стали причинами для проверки на пропаганду наркотиков.