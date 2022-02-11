Главные события 11 февраля в истории

Самые интересные события 11 февраля: в этот день произошла большая победа отечественного кино, фанатики убили Александра Грибоедова и был запатентован пароход. Подробнее — в материале «360».

Праздники 11 февраля

11 февраля отмечают Всемирный день больного. Праздник призван привлечь внимание к проблемам всех заболевших людей. Дату стали отмечать в 1992 году, она была учреждена по инициативе папы Иоанна Павла Второго.

События 11 февраля

11 февраля 1980 года фильм «Москва слезам не верит» впервые показали на экранах страны. В тот год ленту посмотрели в кинотеатрах примерно 90 миллионов человек. Так, по результатам годового проката картина заняла второе место среди всех советских фильмов. Эта российская лента получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Фильм посмотрел и Рональд Рейган, причем восемь раз: бывший президент США пытался узнать загадочную русскую душу перед первой встречей с Михаилом Горбачевым.

В этот день в 1829 году в Тегеране был убит Александр Грибоедов. Он вернулся к дипломатической деятельности в июне 1826 года после освобождения из-под следствия по делу декабристов. Грибоедов стал послом России в Персии в 1828 году, чтобы обеспечить выполнение Туркманчайского мирного договора.

Считается, что Грибоедов навлек на себя гнев мусульман-фанатиков, разрешив преследуемым армянам скрываться в посольстве. Ненависть разжигали и английские дипломаты, которые боялись усиления позиций России. В итоге 11 февраля толпа фанатиков напала на посольство и перебила всех находившихся там людей. Это событие вошло в историю как резня в русском посольстве в Тегеране. Среди погибших был и Александр Грибоедов.

11 февраля 1809 года был запатентован первый пароход. Американец Роберт Фултон в начале XIX века построил пароход «Клермонт», который начал выполнять коммерческие рейсы. В 1809-м он запатентовал конструкцию и вошел в историю как изобретатель парохода.