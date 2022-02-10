Главные события 10 февраля в истории

Появление крепости Севастополь, первая железная дорога, рождение ансамбля Игоря Моисеева — мы выбрали интересные события 10 февраля в истории. Подробнее о них читайте в материале «360».

События 10 февраля

10 февраля 1784 года порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. Строительство военной базы с адмиралтейством для кораблей первого ранга занимался лично князь Григорий Потемкин. В переводе с греческого «Севастополь» означает «величественный», «город славы». За свою историю Севастополь пережил две обороны — в ходе Крымской войны и в годы Великой Отечественной. А в 1965 году Севастополю присвоили звание города-героя.

10 февраля 1937 года был создан Государственный ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева. Это был день первой репетиции труппы ансамбля, состоящей из 30 человек. Артисты демонстрировали на сцене танцы народов всего Советского Союза. Для этого участники ансамбля много путешествовали по стране и изучали различные культуры.

В этот день в 1857 году император Александр II приказал построить в России первую сеть железных дорог. Ее протяженность должна была составить более четырех тысяч километров. Для реализации масштабных планов учредили Главное общество российских железных дорог. Первые участки железнодорожных направлений были построены уже через три года. А в Москве появились Нижегородский, Ярославский и Курский вокзалы.