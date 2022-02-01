Главные события 1 февраля в истории

Спасение настоящего Робинзона, отмена рабства и крушение космического челнока «Колумбия» — главные события 1 февраля. Что произошло в этот день в истории — в материале «360».

Настоящий Робинзон Крузо

1 февраля 1709 года английское судно «Герцог» сняло с необитаемого острова Мас-а-Тьерра в Тихом океане Александра Селькирка, ставшего прообразом знаменитого Робинзона Крузо из романа Даниэля Дефо. Шотландский моряк провел на острове в 640 километрах от побережья Чили четыре года и четыре месяца.

На остров Селькирк 27-летний боцман судна «Сэнк пор» попал в результате постоянных конфликтов с капитаном. Вспыльчивый и своенравный шотландец после очередной ссоры, которая произошла возле необитаемого острова, потребовал, чтобы его высадили. И капитан немедленно удовлетворил его требование. У Александра Селькирка были некоторые вещи, необходимые для выживания: топор, ружье, запас пороха.

Селькирк сумел привыкнуть к острову и постепенно приобрел необходимые навыки выживания. Поначалу он питался лишь моллюсками, но со временем обнаружил на острове одичавших домашних коз, которых когда-то завезли сюда люди. Поначалу Селькирк лишь охотился на них, но потом приручил и начал получать от них молоко.

Из растительных культур он обнаружил дикие репу, капусту и черный перец, а также некоторые ягоды. На острове были и хищники — крысы, но бороться с ними Селькирку помогли одичавшие кошки, также когда-то попавшие на остров вместе с людьми. Селькирк построил себе две хижины из местных растений.

Чтобы не забыть английскую речь, он постоянно читал вслух Библию. Когда его одежда стала изнашиваться, он стал шить новую из козьих шкур. Поскольку Селькирк был сыном кожевника, ему были знакомы методы выделки.

А вот сделать себе новую обувь он не смог и до самого своего спасения ходил босиком. Спастись моряк мог и раньше: однажды к острову пристали два судна. Но они оказались испанскими, и, поскольку между Англией и Испанией тогда шла война, Селькирк предпочел спрятаться.

После своего спасения моряк не смог долго оставаться на берегу. Отдохнув в английских пивных и вволю рассказав о своих приключениях, он снова устроился на флот. Умер шотландец на судне и похоронен в море у берегов Западной Африки. А остров, на котором он провел более четырех лет, теперь носит имя Робинзона Крузо.

Отмена рабства

1 февраля 1865 года в США было отменено рабство. Именно в этот день президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США.

В 1860 году, когда на президентских выборах победу одержал убежденный сторонник отмены рабства Авраам Линкольн, рабовладельческий Юг страны предъявил ультиматум конгрессу, требуя узаконить рабство во всех штатах и на вновь осваиваемых территориях. В противном случае южане грозили выходом из состава федерации. После того как их ультиматум был отвергнут, 11 южных штатов создали собственный конфедеративный союз, приняли свою конституцию, избрали президента и определили столицей город Ричмонд.

Зимой 1861 года в США началась Гражданская война. 1 января 1863 года, в разгар войны, президент Линкольн выпустил декларацию, в которой призывал армию Севера освобождать рабов, а в 1863 году Республиканская партия внесла на рассмотрение конгресса предложение о соответствующей поправке к Конституции США. 8 апреля 1864 года эта поправка получила необходимое большинство в сенате. Палата представителей проголосовала за эту поправку только 31 января 1865 года двумя третями голосов.

1 февраля 1865 года Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство. С тех пор в США эту дату отмечают как Национальный день свободы. К декабрю 1865 года три четверти штатов страны одобрили этот документ, а 18 декабря 1865 года 13-я поправка вступила в силу.

Катастрофа «Колумбии»

1 февраля 2003 года при сходе с орбиты разрушился в плотных слоях атмосферы космический челнок «Колумбия». Причиной стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, который образовался от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте.

Во время полета в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса, что и привело к разрушению корабля. Все семь членов экипажа погибли. Среди астронавтов были Калпана Чавла — первая женщина-астронавт индийского происхождения и Илан Рамон — первый израильский астронавт.

В течение почти пяти часов NASA официально не подтверждало катастрофу и гибель экипажа. Это было сделано лишь вечером на брифинге на космодроме на мысе Канаверал. Президент США Джордж Буш лично позвонил семьям астронавтов, чтобы выразить соболезнования. В Вашингтоне над Белым домом и Капитолием были приспущены флаги.

Полет шаттла «Колумбия» называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносился несколько раз, и накануне взлета обсуждался вопрос о наличии в «Колумбии» микротрещин. В системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа.

Во время старта были приняты беспрецедентные меры безопасности, поскольку на борту находился первый израильский астронавт Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители, которые контролировали воздушное пространство в радиусе 40 километров от космодрома. Морские корабли держали под охраной акваторию шириной 50 километров. Однако трагедия случилась не во время старта, а во время возвращения «Колумбии» на Землю.