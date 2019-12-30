Немцы назвали Путина, Меркель и Макрона главными политиками 2020 года. Найдите лишнего

«Меркель — точно нет. Она уже уходит с поста канцлера. А наследник Меркель сыграет свою роль, конечно, и во многом будет определять судьбу Европы. Кто ее заменит, говорить рано. Но в 2020 году борьба за место Меркель усилится, приобретет новый размах. Фактически нынешняя канцлер уйдет в 2021 году, но она уже отдает власть, передает рычаги правления своей наследнице — Крамп-Карренбауэр. Но есть и другие кандидаты. Так просто Крамп-Карренбауэр на немецкий трон не посадят», — заявил Александр Рар.

Макрон, по версии политолога, в 2020 году будет играть весомую роль на политической арене. Но вряд ли это продлится в течение всего грядущего десятилетия. Собеседник «360» не верит в то, что нынешний глава Франции сможет выиграть следующие выборы.

А вот Владимир Путин место в списке главных политиков, считает Рар, заслужил.

«Конечно, президент России будет очень влиятельным человеком в Европе. Россия Владимира Путина, мне кажется, состоялась. Большой вопрос, кто в середине 2020-х сменит нынешнего главу государства. Трудно сказать, как в будущее десятилетие будут складываться отношения между ЕС и Россией», — отметил Рар.

Я убрал бы из списка Меркель и добавил Трампа. Он, конечно, из-за океана сильно влияет на решения европейских дел. Влияние США на ЕС не сходит, а только усиливается Александр Рар политолог.

Как ни удивительно, но собеседник «360» также добавил бы в список Грету Тунберг, которая в своей революции и работе с молодежью «не просто меняет сознание людей, а влияет на политику Европы». По мнению политолога, не было бы этого движения, вряд ли политики провозгласили бы экологию главной темой ЕС на протяжении будущих 10 лет. «Это надо признать», — заключил Рар.

Участники опроса института Yougov, на который ссылается Welt am Sonntag, должны были выбрать политика, который, по их мнению, в будущем году будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных проблем. 22% немцев отвели эту роль Ангеле Меркель, 20% — Владимиру Путину, 19% — Эммануэлю Макрону.

Меньшее количество людей рассчитывает на Трампа, Си Цзиньпина и Бориса Джонсона. В значимость преемницы Меркель — Крамп-Карренбауэр — верят лишь 3% жителей Германии. При этом 29% опрошенных уверены, что решить международные проблемы не сможет ни один глава государства.