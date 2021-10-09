Главные новости утра 9 октября: футболисты победили, 250 тысяч жертв ковида, «Таганка» после 30 лет «срослась»

С начала года 250 тысяч россиян умерли от ковида. Актеры «Таганки» объединились после 30-летнего раскола. Сборная России по футболу обыграла Словакию. Спасатели в Батуми извлекли из-под обломков тело женщины. Прибор для выявления лжи по голосу разработали в России. Обязательное ношение масок ввели в Белоруссии с 9 октября. Об этих и других новостях в России и мире к утру 9 октября — в дайджесте «360».

Смертность от ковида превысила показатель 2020 года

Более 250 тысяч россиян умерли от ковида с начала года. По данным Росстата, с начала 2021-го от ковида умерли более 250 тысяч россиян. За весь 2020 год — 163,3 тысячи человек. В июле текущего года была поставлен антирекорд — число погибших от инфекции превысило 50 тысяч человек.

«Таганка» объединила труппы

Актеры «Таганки» объединились после 30-летнего раскола. Ирина Апексимова сообщила, что театры «Таганка» и Театр на Таганке объединились. В начале декабря состоится премьера спектакля «Урожай», 16 декабря покажут новый мюзикл «Онегин». Апексимова станет директором объединенной труппы. Она подчеркнула, что многолетний конфликт должен быть закончен. Он уже не имеет смысла.

Россия обыграла Словакию в сложном матче

Сборная России по футболу обыграла Словакию в отборочном мачте ЧМ-2022. В рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года российская сборная по футболу обыграла команду Словакии. Победным для России стал автогол словацкого защитника Милана Шкриньяра. В группе Н лидируют хорваты (16 очков), на втором месте — Россия (16), на третьем — Словения (10).

Спасатели всю ночь будут разбирать завалы в Батуми

Спасатели в Батуми извлекли из-под обломков тело женщины. Спасены четыре человека, в том числе ребенок. В результате обрушения подъезда семиэтажного дома в Батуми погибла женщина. Еще одна пережила клиническую смерть, но ее спасли врачи. Власти считают, что под обломками здания могут находиться еще 10–15 человек. Весь день из-под завалов звали на помощь двое детей. К вечеру они замолчали.

Систему распознавания лжи создали в России

Прибор для выявления лжи по звучанию голоса разработали в России. Отечественные инженеры представили первую в мире онлайн-систему распознавания лжи RiskControl. Она оценивает и сравнивает акустические параметры речи, а затем решает, можно ли им верить. По словам создателей системы, лгущий человек испытывает стресс, который можно зафиксировать разными приборами. Некоторые эксперты отнеслись к их изобретению скептически.

Белоруссия обязала население носить маски

Обязательное ношение масок ввели в Белоруссии с 9 октября. Власти республики ввели обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Причиной ограничительных мер стало увеличение заболеваемости ковидом в республике. Минск также ввел ответственность физлиц за отсутствие маски. Специально оговорены правила ее ношения — она должна закрывать рот, нос и подбородок.