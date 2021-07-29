Главные новости утра 29 июля: обострение конфликта Азербайджана и Армении, новые правила в автошколах, оговорка Байдена

Армения и Азербайджан вновь перешли к боевым действиям, делегация России направила обращение в оргкомитет Олимпиады по поводу конфликта теннисиста Даниила Медведева и журналиста из Чили, а футболиста Александра Кокорина нет в будущих планах «Фиорентины». «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли за ночь и утро в мире.

Армения и Азербайджан снова в огне

Азербайджан заявил, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. По их данным, Армения в ночь на 29 июля, с 02:45 до 03:40, обстреляла из автоматов и гранатометов позиции военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района.

Россия против журналиста из Чили

Руководство российской делегации направило обращение в оргкомитет Олимпиады в Токио из-за «клейма обманщиков». Обращение касается журналиста из Чили Себастьяна Намиаса. Он спросил у теннисиста Даниила Медведева, как спортсмен относится к «клейму обманщиков», которые несут на себе россияне на этой Олимпиаде.

Крупный пожар в Иркутской области

Пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Иркутской области. Леса, высота кладки которых составляет 12 метров, загорелись в трех километрах от поселка Харанжино Иркутской области, на берегу Братского водохранилища. Из-за порывов ветра существует угроза перехода огня на населенный пункт, в котором в 341 доме проживают 658 человек, из них 118 детей.

Новые медали в копилке российской сборной

Россия утром 29 июля завоевала серебро и бронзу. Сначала второе место заняли Василиса Степанова и Елена Орябинская в академической гребле. Это первая медаль у страны в данном виде спорта. Затем третье место завоевал пловец Климент Колесников, который взял бронзу на стометровке вольным стилем.

Кокорина могут вернуть в Россию

Российского футболиста Александра Кокорина может продать итальянский футбольный клуб «Фиорентина». Руководство итальянского клуба сейчас ищет другие варианты продолжения спортивной карьеры Кокорина. Оно предлагает российского игрока турецким клубам, а также командам, которые играют на его родине.

Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден перепутал своих предшественников— Барака Обаму и Дональда Трампа. Во время выступления в Пенсильвании Байден рассказывал о кризисе автомобильной промышленности в 2009 году. Он отметил, что «на тот момент президент Дональд Трамп» отправил его решать эту проблему. Но сразу извинился и уточнил, что в тот момент страной управлял Барак Обама.

Водителей начнут обучать по-новому

Новая программа обучения водителей в автошколах появится в России. На их разработку Минпросвещения потратит 20 миллионов рублей. Основной пакет документов планируют подготовить уже к концу года. Затем программы утвердят приказом ведомства. Эксперты опасаются увеличения цен на обучение из-за возросшего количества часов вождения.

Газ рекордно подорожал в Европе

Цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок. Это произошло из-за отказа «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину. Играет свою роль и то, что поставки в Европу сжиженного природного газа снижаются. Это происходит из-за высокой конкуренции с Азией, которой также очень нужен сжиженный газ. Эксперты считают, что до запуска «Северного потока — 2» ситуация с ценами на газ в Европе не изменится.