Главные новости 28 июня: мощные пожары в разгар отдыха, скандал Байдена, «клеймо мошенников» на Олимпиаде

Крупные пожары охватили юг Турции, Зеленский ответил Путину на статью о единстве русских и украинцев, «путинские» выплаты школьникам перечислят раньше, россиян предупредили о росте цен на кофе. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли за день.

Турция в огне

Крупные лесные пожары охватили юг Турции. Пострадали как минимум 53 человека. Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге страны временно приостановили. Ограничения будут действовать, пока ситуация не стабилизируется.

У Путина проблемы? Так считает Байден

Байден заговорил о проблемах Путина. Президент США ДЖО Байден заявил, что у российского лидера есть проблемы, которые делают его опасным. По мнению главы Белого дома, Путин возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины.

Клеймо «обманщиков» на олимпийце из России

Журналист на Олимпиаде спросил у российского спортсмена о «клейме обманщиков». Он подошел к теннисисту Даниилу Медведеву после матча и спросил, как он относится к тому, что русские якобы несут на себе «клеймо обманщиков». Спортсмен пристыдил журналиста за такой вопрос и заявил, что больше не хочет видеть его на Играх.

Зеленский ответил Путину по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. Украинский лидер подчеркнул, что эта позиция не нуждается в подтверждении.

Деньги заплатят раньше

«Путинские» выплаты на школьников начнут перечислять раньше. Россияне смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста со 2 августа. Ранее планировалось, что деньги начнут выплачивать только с 15 августа.

Путешествовать с кешбеком до конца лета

Срок продажи путевок, за которые можно вернуть 20% кешбэка, продлили до конца лета. Купить тур с путешествием по стране и получить часть средств обратно теперь можно до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм — в ведомстве отметили, что программой уже воспользовались более двух миллионов человек.

Кофе теперь как золото?

Россиян предупредили о росте цен на кофе. Это произойдет из-за плохой погоды и неурожая в Бразилии. При этом замораживать рост цен государство не станет, потому что кофе не относится к социально значимым продуктам.