Главные новости 26 сентября: провал партии Меркель в Германии, отравление в Таганроге, ЖКХ подорожает

Кандидат от партии ХДС проиграл в округе Меркель. На Камчатке нашли останки экипажа Ка-27. Ларису Гузееву доставили в больницу в Коммунарке. Талибы* запретили некоторым мужчинам брить бороды и делать прически. Шестеро детей отравились парами хлора в бассейне. О самом важном к утру — в дайджесте «360».

Провал ХДС

Кандидат от партии ХДС Георг Гюнтер потерпел сокрушительное поражение в одномандатном округе Ангелы Меркель. Немецкий канцлер на протяжении 30 лет выигрывала в Мекленбурге. На ее счету восемь побед в данном округе. Гюнтер набрал 20,5% голосов. Социал-демократы и их кандидат Анна Касаутцки получили 24,4%.

Останки экипажа Ка-27 нашли

Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27, который 23 сентября потерпел крушение на Камчатке, обнаружили спасатели. Подтвердилось, что все находившиеся на борту погибли. По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку. Обломки вертолета были обнаружены в тот же день на горе Острая.

Гузеева в Коммунарке

Известную актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили в больницу в Коммунарке. По данным источников «Комсомольской правды», у нее нет положительного результата теста на коронавирус. Но госпитализирована артистка была в тяжелом состоянии. Пока ее диагноз не определен.

Запрет на прически от талибов*

Движение «Талибан»* запретило стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана. Должностные лица рекомендовали специалистам не делать своим клиентам укладки волос и не брить бороды, а также не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны. Талибам* также велели внимательнее относиться к своему внешнему виду — одежде, бородам и волосам.

Отравление в бассейне

Шестерых детей в Таганроге доставили в больницу после того, как у них обнаружили признаки отравления парами хлора. Родители четверых пациентов отказались от госпитализации, еще два ребенка пока в больнице. Проводятся многочисленные проверки от разных ведомств, также взяты заборы воды.

Новый порядок детских выплат

Семьи с низким доходом смогут получить ежемесячные выплаты на ребенка только на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет, к которому карта не привязана. Такой порядок выплаты пособий вступит в силу с 1 октября. Перемены затронут лишь тех, кто получал пособия на карты международных платежных систем.

ЖКХ подорожает

Тарифы ЖКХ поднимут и сделают обоснованными. Коммунальные платежи могут начать расти быстрее инфляции. При этом социально незащищенным гражданам будет предложена компенсация.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ