Пьяный немец въехал в толпу прохожих в Трире. Главное
Инцидент произошел днем 1 декабря. Старенький Land Rover на большой скорости въехал в прохожих. По словам одного из очевидцев, автомобиль двигался со скоростью 70-80 километров в час. Водитель не сигналил и не жал на тормоза. В региональном МВД уточнили, что машина двигалась «зигзагообразными линиями», чтобы пострадало как можно больше людей. До остановки он проехал около километра.
В этом году из-за коронавируса в Трире отказались от рождественских ярмарок, поэтому пешеходная зона в центре города не была закрыта от машин. Водитель оказал сопротивление полиции, но его удалось быстро задержать.
Задержанным оказался местный житель, 51-летний гражданин ФРГ Бернд В. До этого он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам прокурора Трира Петера Фритцена, ничто не указывает на политические или религиозные мотивы преступления.
Среди россиян никто не пострадал, сообщили в посольстве РФ в Берлине.
По данным издания Volksfreund, преступник часто выпивал в местной кебабной. В момент наезда на пешеходов он был сильно пьян — концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,4 промилле. По информации прокуратуры, у мужчины не было постоянного места жительства — он жил в своей машине. По другой версии, он жил в машине только последние несколько дней. В ведомстве не исключили, что у преступника имеются проблемы с психикой.
Водитель действовал в одиночку. В день задержания его допросили. Что он сказал, в полиции не раскрыли. В среду, 2 декабря, мужчина предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.