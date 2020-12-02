Пьяный немец въехал в толпу прохожих в Трире. Главное

Внедорожник протаранил толпу пешеходов в городе Трир на западе Германии. Погибли пять жителей города, среди них маленький ребенок. Еще 15 человек получили ранения, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое. Преступление было намеренным. За рулем находился местный алкоголик, сообщила полиция.

Инцидент произошел днем 1 декабря. Старенький Land Rover на большой скорости въехал в прохожих. По словам одного из очевидцев, автомобиль двигался со скоростью 70-80 километров в час. Водитель не сигналил и не жал на тормоза. В региональном МВД уточнили, что машина двигалась «зигзагообразными линиями», чтобы пострадало как можно больше людей. До остановки он проехал около километра.

В этом году из-за коронавируса в Трире отказались от рождественских ярмарок, поэтому пешеходная зона в центре города не была закрыта от машин. Водитель оказал сопротивление полиции, но его удалось быстро задержать.

Задержанным оказался местный житель, 51-летний гражданин ФРГ Бернд В. До этого он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам прокурора Трира Петера Фритцена, ничто не указывает на политические или религиозные мотивы преступления.

Среди россиян никто не пострадал, сообщили в посольстве РФ в Берлине.

По данным издания Volksfreund, преступник часто выпивал в местной кебабной. В момент наезда на пешеходов он был сильно пьян — концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,4 промилле. По информации прокуратуры, у мужчины не было постоянного места жительства — он жил в своей машине. По другой версии, он жил в машине только последние несколько дней. В ведомстве не исключили, что у преступника имеются проблемы с психикой.

Водитель действовал в одиночку. В день задержания его допросили. Что он сказал, в полиции не раскрыли. В среду, 2 декабря, мужчина предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.