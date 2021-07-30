Тайный роман, случайность или помутнение у полицейского? Главное об убийстве школьницы под Самарой

В Самарской области задержали подполковника полиции. Его подозревают в убийстве школьницы, когда та была на вечерней пробежке. Полицейский был известен тем, что раскрывал особо тяжкие преступления.

Подполковника полиции, подозреваемого в жестоком убийстве школьницы под Самарой, задержали. Очевидцы видели, как некий мужчина сбил 15-летнюю девушку на машине в районе 22:30.

Свидетельница была далеко, поэтому не могла разглядеть всех деталей. Когда она подошла к месту, то увидела школьницу и кровь.

Жительница дома, недалеко от которого нашли труп, рассказала, что ничего необычного не видела. О происшествии она узнала, когда увидела полицейских. Об убийстве школьницы она узнала только на следующий день.

Ее тело с ножевыми ранениями нашли в поселке Петра Дубрава в Волжском районе 29 июля. Установили, что в последнее время на машине Toyota ездит заместитель начальника третьего отдела угрозыска Самары, начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В момент задержания был трезвым и вел себя адекватно.

Подполковник проживает в том же поселке, где и произошло убийство. Полицейский заявил, что школьницу не убивал, а случайно сбил ее на машине, после чего скрылся с места.

Следствие выдвинуло другую версию. По ней мужчина поехал к озеру, отцепил от машины прицеп и утопил его. Когда его достали оттуда, нашли окровавленные штаны. Водолазы начали искать орудие преступления.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, подозреваемый уволен по дискредитирующим обстоятельствам. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Примерный семьянин и хороший сотрудник

Задержание подозреваемого удивило местных жителей, написал сайт kp.ru. У него есть семья, а на работе он отличился тем, что ловил отъявленных преступников.

Коллеги задержанного тоже удивлены, сообщило РИА «Новости». По их словам, полицейский уже 20 лет служит в правоохранительных органах, а руководство всегда отзывалось о нем положительно.

Сослуживцы уверены, что данное убийство не соответствует психологическому портрету грамотного сотрудника, который посвятил жизнь поиску убийц, насильников и педофилов.

Что известно о школьнице

Погибшую несовершеннолетнюю девушку воспитывали отец и тетя, ее мать умерла от онкологического заболевания. Материальное положение семьи было сложным. Она училась и не погуливала школу.

Ранее СМИ сообщали об интимной связи между полицейским и школьницей. Но родственники и учителя опровергли эту информацию.

В тот вечер девушка сказала родным, что ушла на вечернюю пробежку. Она часто бегала с подругами или одна.

Школьные друзья тепло отзывались о погибшей. По их словам, она училась в основном на тройки, но была хорошим человеком и старалась никого не обидеть, написал сайт Tolyatty.ru

Сверстники рассказали, что она стеснялась знакомых и предпочитала большую часть времени сидеть дома и смотреть аниме. Но несмотря на скромный характер, она была своенравной и в 15 лет сделала себе татуировку.

Лучшая подруга отметила, что девушка была творческой личностью и даже сшила сама себе советскую школьную форму, чем очень гордилась. Она добавила, что подруга смотрела на мир по-другому, и в голове у нее был бардак.