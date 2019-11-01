Смерть у собственного дома. Главное об убийстве экс-мэра Киселевска Лаврентьева

Бывшего руководителя Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева застрелили во дворе его собственного дома в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Бывший градоначальник успел подстрелить одного из нападавших, который скончался от полученных ран. Оба трупа обнаружила супруга Лаврентьева, которая вышла из дома после перестрелки во дворе. «360» собрал все, что известно о произошедшем убийстве и о личности Сергея Лаврентьева.

Нападение с двумя убитыми

Убийство бывшего руководителя Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева произошло в ночь на эту пятницу. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» (пункт «ж», часть два, статьи 105 УК РФ).

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Прибывшие на место следователи предварительно установили последовательность событий. Минувшим вечером супруга Сергея Лаврентьева заметила на приусадебном участке двух незнакомых людей, которые ходили с фонариком. Она рассказала об этом мужу. Бывший градоначальник взял охотничье ружье и отправился выяснять личности незваных гостей.

Через некоторое время его супруга услышала во дворе дома выстрелы. После того, как все стихло, женщина вышла из дома, чтобы посмотреть, что же все-таки произошло. Первым она обнаружила тело мужа с огнестрельным ранением. Недалеко лежал убитый выстрелом незнакомый мужчина.

Источник фото: соцсети

Следователи уточнили, что убитому во дворе дома Лаврентьева мужчине около 40 лет. Предположительно, он жил в соседнем городе. В данный момент следователи устанавливают вероятные причины нападения на дом, а также разыскивают второго участника нападения, который скрылся с места преступления. Приоритетной версией рассматривается разбойное нападение.

«Пятый канал» сообщил, что личность убитого во дворе мэра мужчины установили. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Г. Его застрелил вышедший навстречу хозяин дома.

Источник фото: соцсети

Baza уточнила, что мастера спорта опознали по отпечаткам пальцев. Он занимался охранным бизнесом. Рядом с его трупом следователи нашли рюкзак, в котором находились веревка и обойма от пистолета-пулемета калибра девять миллиметров. Само оружие на месте убийства не нашли. На голове у убитого спортсмена был темный чулок с разрезом для глаз. Одет он был в камуфляжный костюм. Судя по всему, напавший основательно подготовился к нападению. Он принес с собой бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Между, тем следователи опубликовали первые кадры с места убийства. На них можно увидеть дом, где жил бывший градоначальник. Это коттедж с террасой и ведущими туда ступенями.

На месте работают следователи. Они уже обнаружили гильзы от патронов.

Чем известен Сергей Лаврентьев

Сергей Лаврентьев родился родился 30 марта 1960 года. Он пришел в руководство города еще в 2002 году, когда получил должность заместителя главы Киселевска. Уже через год он сам стал градоначальником и оставался на этой должности в течении 16 лет. В последний раз городские депутаты снова выбрали его в августе 2018 года, но уже в ноябре Лаврентьев объявил о своей добровольной отставке. Его кресло занял первый вице-мэр города Прокопьевска Максим Шкарабейников.

По данным «Тайга.инфо», столь быстрый уход Лаврентьева с поста мог касаться проверки угольных предприятий. Жители города неоднократно жаловались на экологическую ситуацию в городе. Именно прошлый градоначальник знал детали по выдаче разрешений на земельные участки для разработки недр. Спецгруппа прокуратуры до сих пор проверяет местные предприятия.

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До прихода в муниципальную власть Сергей Лаврентьев работал на Западно-Сибирской железной дороге. Начинал он помощником машиниста, а закончил генеральным директором Киселевского погрузочно-транспортного управления.

В базе «Контур.Фокус» говорится, что также он занимал должности конкурсного управляющего банкротящихся предприятий. В частности, под его руководством закрылось ОАО «Шахтостроительное Управление ‚Соколовское‘» после смены собственника. После он возглавлял Киселевское погрузочно-транспортное управление. В 2012 году ему присвоили звание Почетного гражданина Киселевска.

Действующий глава городского округа Максим Шкарабейников выразил соболезнования в связи с трагической гибелью своего предшественника. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

«Администрация Киселевского городского округа и городской совет народных депутатов Киселевского городского округа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины Сергея Сергеевича», — говорится в сообщении за подписью Максима Шкарабейникова.