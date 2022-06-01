Счета за воду и другие неприятности. Главное о резне в Армавире

В Армавире пенсионер убил мужчину и пытался зарезать еще двух женщин. Все это, предположительно, из-за счетов за воду. У подозреваемого якобы скопились огромные долги, из-за этого возник конфликт, который и закончился поножовщиной.

Кровавый расчет

В Армавире из-за счетов на воду произошла резня. Мужчина зарезал юриста садового товарищества «Расцвет», а также напал на бухгалтера и председательницу. Первую он ударил в живот металлической стрелой, которая была в помещении управления СНТ, а второй нанес несколько ударов ножом по разным частям тела. Бухгалтер успела выбежать и позвать на помощь.

По другим данным, мужчина ранил одну из женщин из гарпуна, который принес с собой. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал «360» ее сын Александр Кобзев.

«Убил человека ни за что. Он все это готовил. Если бы их не разняли, он маме горло бы перерезал. Просто повезло, что человек пришел, помог», — уверен он.

По данным Telegram-канала «ЧП Армавир», подозреваемый — 61-летний Георгий, который ранее сам был председателем товарищества. Незадолго до убийства у него якобы возник конфликт с 65-летним юристом СНТ, который погиб в результате нападения, а также с 53-летней бухгалтером и 54-летней председательницей.

Пострадавших доставили в больницу, а подозреваемого задержали. По данным Следственного комитета, на него завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц. Суд изберет ему меру пресечения.

Бой за воду

Сын раненной председательницы правления СНТ Александр Кобзев рассказал «360», что подозреваемый не платил за воду несколько лет. В товариществе замечали несостыковки в показаниях, которые передают жители, и реальным расходом воды, так что решили установить счетчики.

«У нас на садоводство два счетчика — на воду и на свет. Человек „намотал“ 20 кубов, а принес показания пять. В конце месяца выставляют счет: вы должны плюс еще 200 тысяч. Так же по электроэнергии. Миллион долга — и все садоводство отключают», — рассказал он.

После того, как подозреваемому поставили счетчики, товарищество подало на него в суд и выиграло дело, объяснил Кобзев. Тогда 61-летнему экс-председателю присудили штраф в 120 тысяч рублей. Из-за этого и случился конфликт, уверен сын пострадавшей.

В социальных сетях армавирцы уже начали делиться версиями случившегося. Жители СНТ разделились во мнениях. Одна из пользовательниц заявила, что пострадавшие якобы «много лет издевались» над нападавшим и многими другими жителями. Она также заявила, что с подозреваемого незаконно взыскивали долги, хотя этим и занимались судебные приставы.

«[Это] отмывание денег, отнятых у честных жителей путем фальсификации сведений, предоставленных суду… Не было там долгов. Многих людей просто обокрали руками закона. Если жители СНТ этого читают, они подтвердят сейчас», — написала она.

В городской группе «ВКонтакте» также обвиняли пострадавших в махинациях. Однако нашлись сторонники противоположного мнения, которые хвалили работу пострадавшей председательницы.

«Юрист и председатель всегда при возникновении проблем с приборами учёта, утечками и т. д. предлагали добровольно устранить косяки и оплатить всё по тарифам, выставляемым водоканалом. Только когда человек отказывался, дело передавалось в суд», — рассказала одна из местных жительниц.

Другие написали, что проблемы в СНТ все-таки есть: якобы много лет в товариществе не могут привести нормальное электричество, на каждом собрании поднимаются вопросы о деньгах, дороги в СНТ якобы в очень плохом состоянии, а мусор начали выкидывать прямо на улицы, когда убрали централизованную помойку.

Что известно о подозреваемом?

Жена, по словам Кобзева, фиктивно развелась с подозреваемым экс-председателем, чтобы не платить по его долгам. При этом мужчина продолжает жить с бывшей супругой.

По данным «360», подозреваемый в убийстве ранее занимался фото- и видеосъемкой, работал на свадьбах и других праздниках, сочинял авторские стихи и музыку, а также указывал в своих резюме «знание обрядов».

Его бывшая супруга, с которой, по словам сына пострадавшей, Георгий развелся фиктивно, работала ведущей свадеб. Их дочь, по словам Кобзева, работает юристом и даже защищала отца в суде, однако дело они все равно проиграли. От комментариев «360» она отказалась.