Недовольный сотрудник уничтожил огромный магазин. Главное о пожаре в «Ленте»

Сильный пожар охватил торговый центр «Лента» в Томске. Спасатели эвакуировали из здания более 200 человек. Пламя привело к частичному обрушению кровли. Предварительными версиями назвали аварийную работу электросети, взрыв пиротехники и умышленный поджог.

«Лента» в огне

Сообщение о пожаре в торговом центре «Лента» поступило на пульт дежурного МЧС в 15:06. Прибывшие на место спасатели увидели, что из здания валит густой черный дым. Из помещения вывели около 200 человек.

По данным МЧС, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля.

Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на дорогах рядом с горящим торговым центром. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Для тушения огня на место пригнали пожарный поезд.

Сайт телеканала «ТВ2» со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что на месте дежурит скорая помощь, но к врачам пока никто не обращался. Площадь около торгового центра оцепили, чтобы не подпускать людей к горящему зданию.

На ближайшую парковку пригнали автобус, чтобы эвакуированные сотрудники торгового центра и покупатели могли согреться. По последним данным, огонь локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Версии пожара

Огонь распространился по гипермаркету «Лента» из отдела непродовольственных товаров. Первыми загорелись поддоны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на головной офис ретейлера. В компании не уточнили причину возгорания, но подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб отметил, что в качестве другой версии пожара рассматривается аварийная работа электросети. Возникшая искра могла привести к возгоранию.

В Центре управления регионом сообщили о жалобах жителей на взрывы, которые доносятся из магазина. Начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин пояснил, что в здании взрывается пиротехника.

«Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники. Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо», — отметил он.

Одна из сотрудниц торгового центра в беседе с корреспондентом «ТВ2» заявила, что причиной пожара мог стать поджог. По ее словам, неизвестный подошел к товарам и облил их жидкостью для розжига. Сотрудник отдела пиротехники пытался справиться с огнем самостоятельно, но не смог. Не остановили распространение огня и оросители, которые сработали после появления дыма.

«Там все самые сухие товары: розжиг, уголь, пиротехника, — поэтому так горит», — пояснила она.

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что подозреваемого в поджоге поймали. Им оказался один из подрядчиков супермаркета. По словам сотрудников, пожар он устроил из-за увольнения. Свою вину он уже признал. Информацию о задержании подозреваемого в поджоге подтвердили в пресс-службе компании «Лента», сообщил ТАСС.

В ГУ МВД по Томской области сообщили, что подозреваемого раньше привлекали к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. На месте продолжают работать 76 пожарных и 29 единиц техники.

Правила безопасности

Сообщения о том, что причиной пожара в томской «Ленте» мог стать взрыв пиротехнических изделий, опроверг в беседе с «360» и владелец пиротехнического магазина Сергей Волжин. Он пояснил, что салюты могут взрываться только от воздействия открытого огня. Сами по себе гореть они не могут.

«Просто так детонация не происходит. Вероятнее всего, там мог коротнуть обогреватель. Или кто-то курил, но в магазине это маловероятно. Только при попадании открытого огня это возможно», — заявил он.

Сергей Волжин отметил, что хранить пиротехнику дома можно в любом проветриваемом помещении. Нужно, чтобы там не было влажности и прямого доступа огня. В качестве примера он привел уличную или домашнюю кладовку.

«Сама пиротехника находится в специальных коробках, покрытых целлюлозой, которая защищает от влаги и дает минимальную защиту от огня», — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что использовать пиротехнику можно только на улице. Так она точно не приведет к пожару.

«Но часто происходит так, что покупают трезвыми, а используют пьяными. Просто не давать в руки дуракам, и все. Это основное правило безопасности», — добавил Волжин.