Одна из главных боевых единиц России пропала с радаров. Главное о поисках пилота Су-27

В среду вечером в Черном море пропал истребитель Су-27. Самолет выполнял плановый полет, но внезапно исчез с радаров. По предварительным данным, он рухнул. Пилота ищут спасатели. «360» рассказывает главное о произошедшем.

Примерно в 20:10 диспетчеры потеряли на радаре одну из основных боевых единиц ВВС России — самолет Су-27, который совершал плановый полет над Черным морем в районе Феодосии. По предварительным данным, он упал в воду. Перед падением истребитель подал аварийный сигнал.

Ночью начались поиски пилота. У спасателей есть надежда, что летчик жив, так как в районе падения самолета зафиксировали сигнал радиобуя. Туда сразу отправились два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Первый еще утром дошел до предполагаемого места крушения и приступил к поискам.

«Получена информация, что они (спасцентр Севастополя — прим. ред.) зафиксировали в своей зоне ответственности сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик», — сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Росморречфлот.

Позднее зона поиска пропавшего летчика сместилась к Севастополю — это десятки километров от изначальной предполагаемой области. Зоны огромные, они занимают десятки тысяч квадратных километров, передает «Крыминформ» сообщение пресс-службы Росморречфлота. Всего в поиске пилота задействовали шесть судов, но их работа затруднена сложными метеоусловиями: волнение моря — один метр, температура воздуха и воды — девять градусов, а скорость ветра — девять метров в секунду. В самом начале спасательной операции была низкая облачность, из-за этого поиск с воздуха был невозможен. Впоследствии к месту произошедшего направили вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, так как погода улучшилась.

Специалист в области морской авиации объяснил, есть ли у летчика шансы выжить. По его словам, Су-27 оснащен надувным одноместным плавательным средством ПСН-1. Однако жизнь пилота зависит от личной подготовки, волнения моря, температуры воды. Специалист предположил, что пилот одет в ВМСК — высотный морской спасательный комплект, который защищает летчика. У этой экипировки есть плавучесть, и он в какой-то мере защищает от холода. Костюм надевают в случае, если температура воды ниже 17 градусов. На нем есть радиомаяк, который срабатывает при катапультировании. На его сигналы настроена спасательная аппаратура на поисково-спасательных воздушных судах.