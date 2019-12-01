Автобус упал с моста в замерзшую реку, погибли 19 человек. Главное о смертельной аварии в Забайкалье

Пассажирский автобус упал в реку с моста в Забайкальском крае. По предварительным данным, в аварии погибли 19 человек. Причиной крушения стало лопнувшее колесо, из-за которого водитель не справился с управлением. «360» собрал все, что известно о крупной аварии.

Что произошло

По данным регионального главка МЧС, пассажирский автобус KIA Granbird ехал из Сретенска в Читу. Проезжая по мосту через реку Куэнга водитель не справился с управлением, и автобус упал на лед с высоты шести метров. В результате он перевернулся на крышу и сильно деформировался.

В автобусе в момент аварии находились 42 пассажира и водитель. Прибывшие на место спасатели начали вытаскивать всех, кто находился внутри транспортного средства. По данным МЧС, травмы различной степени тяжести получили 18 человек.

Спасательная операция

Автобус упал на лед, и были опасения, что из-за трещины он может уйти под воду. Поэтому машину начали оперативно поднимать автокраном. После того, как автобус поставили на колеса, у него срезали крышу, чтобы достать оставшихся внутри людей.

Для госпитализации серьезно пострадавших на место вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадами медицинских специалистов. Известно, что с места аварии в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы госпитализировали 15 человек. Об этом сообщил «Интерфакс».

В Нерчинск доставили восемь человек, детей среди них нет. Состояние пациентов врачи оценили как тяжелой и средней степени. Представитель Нерчинской больницы уточнил, что для пострадавших сразу начали готовить операционную. Кроме того, среди пациентов в этой больнице оказалась беременная женщина в состоянии средней тяжести.

Главный врач Шилкинской районной больницы Сергей Бянкин сообщил, что к ним доставили семерых пострадавших: трех женщин и четырех мужчин, один из которых в бессознательном состоянии. Его отправили в реанимацию. «Состояние других в настоящее время оценивается, предварительно, в средней степени тяжести», — заявил главный врач.

Источник фото: Telegram

ГУ МВД по Забайкальскому краю объявило, что в результате погибли 19 человек, в том числе двое детей и водитель автобуса. По данным МЧС, пострадали 22 человека, 14 госпитализировано, из которых три в тяжелом состоянии. Всего сотрудники ведомства спасли 26 человек. Правительство региона пообещало оказать помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом.

Причина аварии и расследование

После смертельной аварии следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». На место происшествия прибыли следователи-криминалисты.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Автобус повело, и он упал с шестиметрового моста в реку.

Занимающийся перевозками индивидуальный предприниматель Сергей Пнев рассказал ТАСС, что перевернулся заказной автобус, который не принадлежит его компании. При этом он уточнил, что водитель был опытный, а машина прошла все процедуры и осмотры, необходимые для получения лицензии на междугородные перевозки.

Знакомый погибшего водителя Валерий в беседе с «360» подтвердил его смерть. Он заявил, что Сергей был очень опытным работником, который всегда следил за состоянием транспорта, которым управлял.

Источник фото: Telegram

«Вся его техника всегда была в идеальном техническом состоянии. Он в этом вопросе был очень щепетилен», — подчеркнул собеседник «360».

В данный момент известно, что МЧС прекратило спасательные работы на месте смертельной аварии.

Между тем, председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин потребовал провести детальное расследование сжатые сроки, чтобы виновные в гибели людей не ушли от ответственности.

Она отметила, что все материалы по делу об аварии объединят с уголовным дело по факту ненадлежащего оказания услуг. Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.