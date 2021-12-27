Егор Просвирнин таинственно умер в центре Москвы. Главное о непростой истории

В центре Москвы с балкона третьего этажа выпал голый мужчина с ножом в руке. Прибывшая скорая констатировала его смерть. Погибшим оказался известный деятель русского национализма Егор Просвирнин. Его кончину назвали трагедией для интеллектуалов России.

О смерти российского публициста и создателя сайта «Спутник и Погром»* сообщил в Telegram политик Роман Юнеман.

«Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье», — написал он.

Последние часы жизни

СМИ писали, что обнаженный мужчина вылетел с балкона на Тверской улице, напротив ресторана «Пушкин». По словам очевидцев, в руках у упавшего был нож. Из-за полученных травм москвич скончался на месте.

В погибшем родственники опознали Егора Просвирнина. Он известен как создатель интернет-портала «Спутник и Погром»*, признанного в итоге экстремистским. Просвирнину было 35 лет.

Перед гибелью националист якобы ругался с женой. На проблемы в личной жизни он жаловался и в Twitter. Просвирнин уверял, что его избранница впервые за шесть лет отношений якобы в нетрезвом состоянии высказала ему «русофобские» вещи.

«Я всерьез задумался о том, стоит ли такой женщине воспитывать моих детей», — написал он, добавив, что раньше подобным образом жена так себя не вела и просто хотела его разозлить.

Некоторые вещи, подчеркнул мужчина за несколько часов до гибели, не стоит говорить «даже по сугубо женским причинам».

Смерть под наркотиками?

Для определения обстоятельств гибели Просвирнина уже назначили судмедэкспертизу. На месте работают следователи, сообщил ТАСС. Источник в правоохранительных органах заверил, что в момент происшествия националист находился в состоянии наркотического опьянения.

«Пока две основные версии произошедшего — суицид и несчастный случай. По словам соседей, перед гибелью мужчина выкинул из окна нож и перцовый баллончик», — уточнил в беседе с Lenta.ru другой источник.

Собеседник сайта заявил, что в момент происшествия мужчина был на съемной квартире один. Предварительный осмотр его тела показал, что указывающих на воздействие третьих лиц повреждений на нем не обнаружили.

В Сети появилась якобы написанная Просвирниным предсмертная записка, в которой он извинялся перед женой и друзьями.

Супруга погибшего сказала «Подъему», что ничего не знает об опубликованной записке.

«Да, это скорее всего фейк», — сказала она.

Всегда был за русских

Политик Роман Юнеман уточнил для «Газеты.ru», что узнал о гибели Просвирнина как раз от его супруги.

«Я ей звонил, она все подтвердила. <…> Но, я так понимаю, что это не убийство, ничего», — сказал он.

С националистом Юнеман дружил, посещал его стримы и признался, что тексты Просвирнина оказали на него сильное влияние.

Смерть 35-летнего националиста публицист Егор Холмогоров назвал в беседе с сайтом kp.ru потерей для всей русской нации.

«Он был человеком очень непростым, ершистым, иногда с очень парадоксальными и хулиганскими идеями. Но, в нем было главное — он всегда, во всех ситуациях был за русских. Его талант публициста был за русских», — заявил он.

С Холмогоровым согласился и лидер «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) Максим Шевченко.

Егор был одним из самых ярких интеллектуалов последних лет, и его смерть — это, безусловно, трагедия для русской интеллектуальной жизни Максим Шевченко лидер РПСС.

В беседе с «Ридусом» Шевченко назвал одними из отличительных черт погибшего смелость и глубину мышления. Детище Просвирнина он счел уникальным и бесконечно интересным, «хотя абсолютно враждебным» для себя.

«В наше время надо ценить саму способность человека к мышлению, а у Егора эта способность безусловно была», — подчеркнул политик.

В 2021 году Егор Просвирнин запустил ресурс «Спутник и Погром»*, который пропагандировал превращение России в национальное государство русского народа. Идеи в нем высказывались революционные, а светский режим и его наследие подвергались резкой критике.

Генпрокуратура в 2017 году потребовала заблокировать «Спутник и Погром»*, уличив ресурс в распространении сведений экстремистского и террористического характера. Роскомнадзор закрыл к нему доступ.

*Издание признано содержащим экстремистские материалы.