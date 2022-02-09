Продавщица погибла, защищая кассу от грабителей. Главное о нападении в Истре

Грабители в Истре убили продавщицу магазина «Пятерочка» и скрылись с деньгами из кассы. Сейчас подозреваемых задержали. При попытке бегства они ранили еще директора магазина и ее мужа.

В ночь с 8 на 9 февраля четверо мужчин в балаклавах напали на магазин «Пятерочка» в селе Новопетровское Истринского городского округа Подмосковья. Они жестоко избили закрывавших точку сотрудников. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения в торговом зале супермаркета.

По информации Telegram-канала Mash, 51-летняя продавщица пыталась помешать налетчикам забрать из кассы деньги. От полученных травм она скончалась на месте.

Также от рук нападавших пострадала управляющая магазина и ее супруг Сергей, приехавший встретить жену с работы. По данным «МВД Медиа», злоумышленники избили его и прокололи колеса автомобиля. Управляющую и ее супруга доставили в больницу с сотрясением и черепно-мозговыми травмами.

Дочь управляющей магазина рассказала, что очень испугалась, когда узнала о нападении из новостей — раньше ничего подобного не происходило. Однако в больницу, по словам девушки, родителей возили только на осмотр.

Муж управляющей Сергей рассказал «360», что его вместе с супругой уже отпустили из больницы, чтобы провести опрос в полиции. Свое состояние он описал как нормальное.

Что известно о нападавших на магазин в Истре

По уточненным данным, грабили магазин двое подозреваемых, еще двое ждали снаружи — один следил за ситуацией на улице, другой сидел за рулем автомобиля. Также, по информации «МВД Медиа», нападавшие орудовали деревянными рукоятками от топоров.

По данным следствия, нападавшими были граждане одной из стран ближнего зарубежья. В СК рассказали, что преступники вынесли из магазина «более 71 тысячи рублей», Telegram-канал Mash сообщил о сумме в 96 тысяч, а Telegram-канал «112» — в 205 тысяч.

Сейчас подозреваемых задержали. Правоохранители поймали их в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления. МВД показало первые кадры допросов.

По предварительным данным, подозреваемым могут выдвинуть обвинения по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Также правоохранители проверят, на каких основаниях иностранцы находятся на территории России.