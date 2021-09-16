Конфликт с соседями довел до взрыва и тройного убийства. Главное о нападении на отдел полиции под Воронежем

Рано утром 16 сентября мужчина в военной форме напал на отделение полиции в Воронежской области. Он взорвал дверной замок и ранил сотрудника. Перед этим подозреваемый мог убить женщину и ее двух детей из-за бытового конфликта.

Нападение на отдел

Около 05:30 16 сентября в городе Лиски Воронежской области неизвестный напал на отделение полиции. Он установил взрывчатку на дверь — от замка осталась только дыра. Второй взрыв произошел уже внутри — нападавший закинул в помещение гранату. Пострадал сотрудник полиции, дежурный постовой на входе в отдел.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Нападавший был одет в военную защитную форму, бронежилет и каску, при себе, судя по кадрам, у него был автомат.

Также в распоряжении «360» оказалось видео с камер наблюдения внутри отдела полиции. После второго взрыва подозреваемый дважды выстрелил по стеклу дежурной части, но оно не разбилось. Как сообщил Telegram-канал «112», 26-летний сержант полиции открыл по нападавшему ответный огонь.

Уехал мужчина на серебристой «Ниве» с нечитаемыми номерами. На дверях машины была надпись «ЭКО-Нива-Агро». По предварительной информации, подозреваемый работает в организации охранником.

Владельца автомобиля правоохранители уже установили — это 35-летний житель Воронежской области. Когда он регистрировал машину, она была сине-зеленого цвета. Местные жители сообщили, что сейчас рядом с отделением полиции работают саперы.

Жители Лисков также рассказали о том, что теперь по всему городу дежурит полиция в полном обмундировании и с оружием. В образовательных учреждениях усилили охрану, а внутрь пускают только под запись.

При этом телеканал «Звезда» сообщил, что в отделении, где произошел взрыв, якобы отрицают случившееся, списывая все на учения перед выборами. Оцепление в центре города собеседник издания якобы объяснил тем, что «такой порядок».

Тройное убийство

Уже после нападения, в 07:30, фельдшер сообщил о том, что в селе Волчанское Каменского района (по другой информации, все произошло в селе Каменка) нашли тела трех человек: матери и двух ее детей 20 и пяти лет. Все трое были застрелены. Сейчас в причастности к убийству подозревают напавшего на отдел полиции мужчину.

По данным РИА «Воронеж», подозреваемый обратился в полицию из-за бытового конфликта с соседкой, но правоохранители отказались ему помогать. Тогда он решил подорвать дверь отделения, а затем вернулся домой и застрелил женщину и ее детей, после чего скрылся.

«Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — передает «Коммерсант».

Погибшие занимались фермерством, разводили крупный рогатый скот и птиц. По некоторым данным, мужчина заподозрил семью в нечестном ведении бизнеса, а силовиков — в коррупции и помощи его соседям. Сейчас подозреваемый может направляться в сторону границы с Украиной или в сторону Острогожска.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства семьи и нападения на отделение полиции. Поиски подозреваемого продолжаются. РИА «Новости» сообщило, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в Центральный аппарат ведомства.