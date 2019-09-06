На главу Центризбиркома Эллу Памфилову напал неизвестный с электрошокером в ее доме. Он ударил ее несколько раз устройством и скрылся, ничего не украв. Что известно о нападении — в материале «360».

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на пятницу в коттеджном поселке «Лес и река» городского округа Истра, где проживает председатель ЦИК. Около 01:00 в дом Памфиловой через окно залез злоумышленник в маске, несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся. Преступник сломал забор, чтобы пробраться на участок.

Потом Памфилова вызвала полицию, рассказала о произошедшем и написала заявление. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». По данному положению Уголовного кодекса виновнику могут дать от семи до 12 лет тюрьмы.

Нападение произошло, когда Памфилова проснулась и спустилась в прихожую, чтобы впустить в дом своего кота. Это рассказала сама руководительница ЦИК. Именно тогда Памфилова увидела подозрительного мужчину. Он стоял возле электрощитка.

«Когда он увидел меня, схватил что-то типа котомки, быстро вытащил что-то типа электрошокера. Он пытался меня раз 10-15 ткнуть. Он искрил. Ну ткнул. Следы не только обожженные, но больше типа царапины и синяки. Больше удары были. В ответ я, естественно, не растерялась. Испугалась и потом собралась и стала молотить его изо всех сил, потом схватила стул. Вытеснила его, он убежал под моим натиском», — поделилась Памфилова.

Памфилова вспомнила внешний вид мужчины, который напал на нее ночью. Это был высокий, худой и хорошо экипированный человек — он был в балаклаве и перчатках. В интервью она отметила, что с виду он был очень молод. Также глава ЦИК рассказала о том, что открыла в себе новые грани во время нападения.

«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко… Вытеснила его и в конце концов он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации… откуда силы взялись?» — сказала Памфилова. Она не исключила, что мужчина пришел с целью ее ограбить.

Памфилова, кажется, даже пыталась оправдать нападавшего. Она предположила, что он «перепутал, не знал, к кому идет», и отметила, что он сам испугался.

Причины произошедшего пока не ясны. Вероятно, цель нападавшего — ограбление. Однако из дома женщины ничего не пропало, о чем сообщила сама глава ЦИК.

В 10:00 в пятницу в гостинице «Украина» началась международная конференция «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». Памфилова пришла на мероприятие, в ходе которого у нее спросили про нападение. «Все хорошо, все нормально. Переживу и это», — сказала глава ЦИК.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Песня

Член ЦИК РФ Александр Клюкин, присутствовавший на конференции, сказал, что внешне состояние Памфиловой удовлетворительное и произошедшее не сказалось на качестве ее работы. Другими словами, если нападавший ставил перед собой цель деморализовать главу ЦИК на время выборов, то это у него не получилось. В то же время Следственный комитет намерен проверить все возможные версии нападения, включая ее профессиональную деятельность. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.

Президенту РФ Владимиру Путину также доложили о нападении на главу ЦИК.

«Лес и река»

А так выглядит поселок, в котором живет Элла Памфилова. В нем практически отсутствуют камеры видеонаблюдения. Есть лишь одна — она находится при въезде, у будки охраны, но эта камера не зафиксировала подозрительных лиц.

Сейчас в поселке опрашивают работников местного охранного предприятия, а потенциального преступника ищут лучшие криминалисты Москвы. Кроме того, в населенном пункте усилили меры безопасности: сразу несколько сотрудников охраны патрулируют территорию, а въезд осуществляется строго по пропускам.