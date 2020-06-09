«Вы инвалид физический или моральный?» Главное о конфликте паралимпийской чемпионки с полицейским в Уфе

Инспектор ДПС в Уфе отказался пропустить автомобиль, в котором ехала восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию и депутат республиканского парламента Оксана Савченко. В ходе беседы со спортсменкой полицейский поинтересовался у девушки какой она инвалид «физический» или «моральный».

Конфликт в районе набережной

Машина с Оксаной Савченко направлялась к гостинице Holiday Inn, где спортсменку уже ждали. Но доехать до места ей не удалось. Автомобиль остановил сотрудник полиции, который заявил, что проезд закрыт, так как на набережной обрушился грунт.

Когда девушка пыталась объяснить, что машина не едет вниз, на закрытую дорогу, а держит путь в гостиницу, то в ответ она услышала оскорбления. Всю беседу Оксана сняла на видео и опубликовала в Stories в Instagram.

На видео слышно, что инспектор представляется. Зовут его лейтенант Янышев. В ходе разговора полицейский спросил у Оксаны, какой она инвалид «физический» или «моральный». Когда девушка возмутилась инспектор пояснил, что она может ходить. После этого он уточнил свой вопрос и спросил, какая у девушки группа инвалидности.

В беседе с РИА «Новости» Оксана пояснила, что сам конфликт с инспектором продолжался около получаса и в ролике показана далеко не первая минута, поэтому складывается впечатление, что она на него кричит.

По словам девушки, конфликта можно было избежать, если бы сотрудники полиции с самого начала вели себя нормально. Автомобилем, в котором ехала Оксана управлял инвалид третьей группы. На машине был соответствующий знак и имелись все документы. Но инспекторы отказались их пропустить.

«Мы говорим: „Прочитайте ПДД. Мы, как инвалиды, должны быть доставлены до точки назначения“. Сотрудники ГИБДД отвернулись и ушли от нас», — поделилась девушка. По ее словам, когда они пытались уехать, то инспекторы снова их остановили и потребовали припарковаться рядом со служебной машиной. В итоге водителя Оксаны обвинили в том, что он встал на «зебре»

«Один сотрудник начал проверять документы водителя на наличие штрафов, другой начал оскорблять меня. Мы съездили за моими документами, чтобы показать им, что я на пассажирском сидении тоже являюсь инвалидом. Приехали к ним еще раз. Но нас, двух инвалидов, все равно не пускают, говорят, идите пешком, вы же нормально выглядите», — рассказала Оксана. После долгих препирательств машину все же пропустили.

Паралимпийская чемпионка заявила, что не одних извинений от инспектора ей недостаточно. Она требует официального наказания со стороны его руководства.

«Они считают нормальным вот так обращаться с гражданами и обзывать инвалидов, считают, что я нагрубила им в этой ситуации», — заявила спортсменка и пояснила, что оставила жалобу на действия сотрудников полиции, как обычный гражданин. «Если никакой реакции не последует, то уже будем включать депутата, хотя не хотелось бы», — пояснила Оксана Савченко.

Внутренняя проверка

После того, как видео разошлось по социальным сетям руководство ГИБДД Башкирии организовало проверку сообщений, действительно ли дорожный инспектор оскорбил паралимпийскую чемпионку. Об этом в своем блоге написал начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Он рассказал, что информация о конфликте поступила в минувший понедельник, 8 июня. В районе Конгресс-холла «Торатау» пассажирка автомобиля Hyundai Solaris потребовала пропустить машину, объясняя это ограниченными возможностями здоровья. Однако на дорога на месте была перекрыта из-за провала грунта. После проверки действиям сотрудника дадут принципиальную оценку.

Оксана Савченко заявила, что готова предоставить для рассмотрения полное видео со всеми нарушениями, которые допустили инспекторы. В частности, они не представились, забрали документы и показали полное незнание правил дорожного движения. Она пояснила, что не добивается увольнения оскорбивших ее сотрудников.

«Главное, чтобы сотрудники ГИБДД поняли: они представляют власть, должны быть образцом для остальных. Они лицо нашей страны. А кому понравится такое лицо?», — поинтересовалась она. Спортсменка предложила отправить инспекторов на тренинги по общению с людьми, где бы инспектора научили соблюдать этические нормы.