Коронавирус в России и в мире. Главное на 8 июля

В России

В России выявлено 694 230 граждан с коронавирусом. За последние сутки 6 368 новых случаев. Всего за эпидемию выздоровели 463 880 человек. 10 494 — погибли, согласно данным стопкоронавирус.рф.

В Уфе жителей будут проверять на соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Продолжительное время там не меняется ситуация с коронавирусной инфекцией, количество зараженных не уменьшается.

Правительство Пермского края частично продлило самоизоляцию. Она обязательна для пожилых людей.

В Северодвинске сняли запрет на въезд и выезд из города, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции. Эпидемическая обстановка в городе возвращается к норме. Для всех жителей сохраняется масочный режим.

В Москве к августу планируют закрыть временный госпиталь на территории «Крокус Экспо». После демонтажа все оборудование перенесут в другое помещение центра, чтобы в случае необходимости все развернуть обратно.

В мире

Анализ на коронавирус президента Бразилии показал положительный результат. Политик чувствует себя хорошо. Однако предыдущей ночью, у него была высокая температура и лихорадка.

В Туркмении запретили COVID-19. По официальным данным, в стране нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Тех, кто пытается обезопасить себя от заражения, нося маски и перчатки, могут оштрафовать за нарушение общественного порядка.

Болгария планирует открыть границу для российских туристов. Болгарский МИД попросил упростить для туристов из России въезд в страну и отменить двухнедельный карантин.

Дубай начал принимать иностранных туристов. Чтобы погреться на Арабских Эмиратах, отдыхающим надо сдать тест на коронавирус за четыре дня. Туристам также нужно иметь при себе страховку, покрывающую лечение COVID-19.