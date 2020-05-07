Коронавирус в России и мире. Главное на 7 мая

Коронавирус обнаружили у министра культуры России и еще одного депутата Госдумы. Журналиста Первого канала выслали из Белоруссии после репортажа о COVID-19. Карантин в России будут снимать в три этапа. Что еще нового принес коронавирус — в материале «360».

В России

По состоянию на утро 6 мая, коронавирус выявили у 165 929 россиян (+10 559 за сутки). Свыше 143 тысяч человек болеют, 1537 пациентов умерли (+86 за сутки), 21 327 выздоровели (+1 462).

За следующие сутки в столице скончались еще 39 больных, всего в Москве умерли 905 человек.

Коронавирус подтвердился у министра культуры Ольги Любимовой. Она чувствует себя хорошо и работает из дома.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ушел на самоизоляцию. По данным СМИ, COVID-19 заболел один из сотрудников ведомства.

У депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой диагностировали коронавирус. Об этом сообщила советник спикера Думы Анастасия Кашеварова.

58-летнюю Максимову госпитализировали в конце апреля в областную больницу в Твери. На днях ее перевели из отделения реанимации в обычную палату, рассказала помощница депутата. Состояние Максимовой, по ее словам, стабильно тяжелое.

Ранее положительный тест на коронавирус сдали два депутата от КПРФ — председатель парламентского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков.

Журналиста Первого канала Алексея Кручинина выслали из Белоруссии после репортажа о ситуации с COVID-19 в республике. Съемочную группу лишили аккредитации. 6 мая на канале вышел сюжет о росте смертей от коронавируса после пасхальных служб и национального субботника. К 6 мая коронавирус в Белоруссии выявили у 19,2 тысячи человек, 112 жителей умерли, около 4,4 тысячи выздоровели.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение карантина и заявил, что готов заплатить штраф. Ранее он выложил в Instagram фото прогулок по горам и купания в море, назвав это средством от вируса.

Источник фото: Instagram

До этого помощница главы города Александровска в Мурманской области выложила снимки морской рыбалки. Глава закрытого города заявил, что чиновница была на работе — проверяла документы у экипажей маломерных судов.

Президент Владимир Путин утвердил выплаты медикам, пострадавшим от коронавируса. В случае смерти медработника его родным выплатят 2,75 миллиона рублей. При получении инвалидности — от 688 тысяч до двух миллионов, при причинении серьезного вреда здоровью — 69 тысяч рублей.

Число официально зарегистрированных безработных увеличилось в России до 1,2 миллиона человек. Из них 735 тысячи встали на биржу труда в марте-апреле, когда начался карантин.

Ограничения в стране будут снимать в три этапа, рассказала главный санитарный врач и глава Роспотребназдора Анна Попова.

Сначала откроют небольшие непродовольственные магазины, разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице.

Затем, если ситуация не ухудшится, можно будет свободно гулять, откроют школы и большие магазины.

На третьем этапе откроются остальные магазины, парки, гостиницы и общепит. Сроков выхода из карантина Попова не назвала.

В мире

По данным Унверситета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердился почти у трех миллионов 750 тысяч человек. Из них 263 тысячи умерли, 1,2 миллиона выздоровели.

США лидируют по числу заражений и смертей от COVID-19. Там 1,227 миллиона подтвержденных случаев коронавируса и почти 190 тысяч смертей. Ежедневно в США регистрируют порядка 25 тысяч новых больных.

Президент США Дональд Трамп сравнил пандемию с терактами 11 сентября и заявил, что не верит статистике из Китая и других стран, «где умирает мало людей».

В Польше из-за пандемии отменили президентские выборы, назначенные на 10 мая. Теперь голосование, вероятнее всего, проведут по почте. Однако правящая коалиция и оппозиция пока не могут договориться о деталях.

В Израиле с 7 мая открываются торговые центры, рынки и тренажерные залы, не работавшие с середины марта. При этом между посетителями должна оставаться дистанция в два метра.

В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, действовавший с 18:00 до 05:00 утра. Пенсионерам разрешили выходить из дома. В стране открылись парки, но собираться группами все еще запрещено.

Бэнкси опубликовал новую работу, в которой изобразил ребенка с игрушкой врача-супергероя. Куклы Человека-паука и Бэтмена лежат в мусорной корзине.