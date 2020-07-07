Коронавирус в России и мире. Главное на 7 июля

Во всем мире сейчас активно идут разработки вакцины против коронавируса нового типа. В России проводят испытания отечественного препарата от вируса — авифавира. В ВОЗ ждут результатов тестирования, но уже заинтересовались произведенной в РФ вакциной. При этом организация отложила конец испытаний препарата ремдесивир на два месяца. А президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса.

В России

За минувшие сутки врачи подтвердили 6611 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. При этом, почти у трети из них (28,8%) не было клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала эпидемии в России выявили больше 687 тысяч коронавирусных больных. Справиться с заболеванием смогли уже 454,3 тысячи человек.

Бригада из 26 медицинских специалистов Подмосковья вылетела в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19.

В России также проводят испытания отечественного препарата от коронавируса — авифавира. Испытания еще трех прототипов вакцины от COVID-19 завершили ученые из новосибирского центра «Вектор». Также тесты сейчас проходит препарат, созданный в НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Пока Россия не принимает участие в Тестах солидарности препаратов от коронавируса. К программе, которую проводит ВОЗ, не присоединились еще несколько стран.

В мире

В ВОЗ ждут результатов тестирования российского препарата авифавира, но в организации уже заинтересовались произведенной в РФ вакциной. Более того, в ВОЗ надеются на сотрудничество с Россией в этом вопросе.

При этом ВОЗ отложила конец испытаний препарата ремдесивира на два месяца. В организации не торопятся давать однозначную оценку его эффективности против COVID-19.

В Южной Корее заявили, что все очаги распространения новой инфекции возникли из-за одного штамма GH, и он намного заразнее других подвидов коронавируса. GH в шесть раз быстрее распространяется и легче прикрепляется к клеткам организма.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о симптомах коронавируса. Сейчас 65-летний глава государства отменил встречи и принимает гидроксихлорохин. Результаты теста на SARS-CoV-2 ожидаются во вторник. Общее число зараженных в стране уже превысило отметку в 1,6 миллиона человек. Летальных исходов — выше 65 тысяч.