Коронавирус в России и мире. Главное на 5 июня

В Москве планируют снять ограничения к 1 июля. Северодвинск закрывают на карантин из-за вспышки на военных заводах. В Карачаево-Черкесии скандал из-за нехватки средств защиты и неправдоподобной статистики.

Коронавирус в России

По состоянию на 4 июня в России зарегистрировали 441 108 заболевших, из них 5384 умерли (+169 за сутки), 204 623 выздоровели. За сутки от коронавируса в столице скончались еще 57 человек.

Первая десятка регионов по числу заболевших:

1. Москва (189 214 человек),

2. Московская область (41 958),

3. Санкт-Петербург (17 444),

4. Нижегородская область (11 169),

5. Свердловская область (6679),

6. Ростовская область (5557),

7. Дагестан (5463),

8. Красноярский край (4795),

9. Тульская область (4293),

10. Калужская область (4270).

В Карачаево-Черкесии разгорелся скандал из-за нехватки у врачей средств защиты, невыплаты им положенных денег за работу с COVID-19, а также неправдоподобной статистики по коронавирусу.

В конце мая сотрудники Республиканского центра медицины катастроф пришли к главврачу, требуя его увольнения из-за отсутствия СИЗ и снижения зарплат. Когда главный врач уходить отказался, заявление об уходе написали 47 работников скорой помощи Черкесска. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники центрального аппарата СК и Генпрокуратуры.

Большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. С 1 июня москвичам разрешили прогулки по графику, утвержденному мэрией, а также занятия спортом ранним утром. Также в городе заработали непродовольственные магазины.

Северодвинск Архангельской области с 6 июня закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса на двух военных заводах. На город приходится 1,2 тысячи случаев заражения — это почти половина от всех, зарегистрированных в регионе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вновь оговорился. Обсерваторы для лиц с подозрением на COVID-19 он назвал консерваторами. В прошлый раз глава региона не смог выговорить «многоконфессиональный край», превратившийся в итоге в «анальный».

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявили 6,595 миллиона случаев коронавируса. Умерли 388,7 тысячи человек, 2,85 миллиона выздоровели.

Топ-10 стран по числу зараженных:

1. США (1 872 261),

2. Бразилия (584 016),

3. Россия (440 538),

4. Великобритания (283 079),

5. Испания (240 660),

6. Италия (234 013),

7. Индия (226 713),

8. Франция (189 569),

9. Германия (184 472),

10. Перу (183 198).

В США умерли свыше 108 тысяч подхвативших вирус. Каждый день число заболевших увеличивается в Штатах на 20 тысяч человек.

При этом с конца мая по всей стране продолжаются массовые акции протеста против полицейского произвола. Главный инфекционист США посоветовал протестующим сдать тест на коронавирус и носить маски.

Новая волна коронавируса в Европе ожидается в сентябре, когда начнется сезонный грипп, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Билл Гейтс выделил 100 миллионов долларов на массовые закупки будущей вакцины от COVID-19. Также основатель Microsoft заплатит 1,6 миллиарда долларов за прививки от кори, брюшного тифа и полиомиелита для детей в бедных странах мира. О глобальном чипировании миллиардер сказал: «слишком глупо, чтобы опровергать».

В Италии появилась своя неистовая защитница масочного режима. В соцсети выложили видео, на котором женщина закатывает истерику в поезде из-за того, что пассажир неподалеку не надел маску.

Но оригинал из Анапы ей, конечно, не переплюнуть.