Коронавирус в России и в мире. Главное на 5 августа
В России
В России выявили 861 423 случаев заражения. Из них погибли — 14 351 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечился 661 471 человек, согласно данным стопкоронавирус.рф.
Вторую волну коронавирусной инфекции в стране ожидают к сентябрю. Отчасти это произойдет из-за вернувшихся с отдыха туристов. Однако вирусологи считают, что вторая волна будет мягче предыдущей. В этом поможет коллективный иммунитет.
Детскую вакцину от вируса планируют начать испытывать в начале 2021 года. Но перед этим они должны полностью завершить тесты препарата на взрослых.
Вместе с тем россияне устали от эпидемии. С марта фиксируется падение продаж масок, перчаток и антисептиков.
Эксперты, тем не менее, призывают россиян почаще менять маски в жару. В жаркое время они быстро намокают и теряют свои защитные свойства.
Расслабившихся москвичей, которые не носят защитные средства в метро и наземном транспорте, стали тщательней контролировать. Столичных жителей оштрафовали уже на сумму 210 миллионов рублей.
В мире
Черногория открыла границу для россиян. Страна внесла Россию в список стран, жителям которых можно приезжать без дополнительных условий в связи с коронавирусом.
Ученые Великобритании предрекли стране вторую волну коронавируса предстоящей зимой. По их словам, она будет в два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не наладят систему тестирования и отслеживания.
В Германии вторая волна уже наступила. В стране зафиксировали повторную вспышку, однако она гораздо меньше по масштабу, чем первая. Все клиники приготовились к приему пациентов.
В Берлине школьников уже обязали носить защитные маски на уроках. Соответствующее письмо направили родителям.
В Польше зафиксирован рекорд по приросту зараженных. За прошедшие сутки выявили 680 новых случаев. В предыдущие дни этот показатель не превышал 600 новых пациентов.