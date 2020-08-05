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    05 августа 2020, 05:50

    Коронавирус в России и в мире. Главное на 5 августа

    Арина Гудилова

    В мире коронавирусом заразились уже более 18 миллионов человек. Погибли от COVID-19 — 696 586 пациентов. В России ждут вторую волну заболеваемости в сентябре, а в Германии школьники будут носить маски даже на уроках. Главные новости о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».
    Коронавирус в России и в мире. Главное на 5 августа
    Коронавирус в России и в мире. Главное на 5 августа | Изображение 1
    Источник фото: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

    В России

    В России выявили 861 423 случаев заражения. Из них погибли — 14 351 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечился 661 471 человек, согласно данным стопкоронавирус.рф.

    Вторую волну коронавирусной инфекции в стране ожидают к сентябрю. Отчасти это произойдет из-за вернувшихся с отдыха туристов. Однако вирусологи считают, что вторая волна будет мягче предыдущей. В этом поможет коллективный иммунитет.

    Детскую вакцину от вируса планируют начать испытывать в начале 2021 года. Но перед этим они должны полностью завершить тесты препарата на взрослых.

    Вместе с тем россияне устали от эпидемии. С марта фиксируется падение продаж масок, перчаток и антисептиков.

    Эксперты, тем не менее, призывают россиян почаще менять маски в жару. В жаркое время они быстро намокают и теряют свои защитные свойства.

    Расслабившихся москвичей, которые не носят защитные средства в метро и наземном транспорте, стали тщательней контролировать. Столичных жителей оштрафовали уже на сумму 210 миллионов рублей.

    В мире

    Черногория открыла границу для россиян. Страна внесла Россию в список стран, жителям которых можно приезжать без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

    Ученые Великобритании предрекли стране вторую волну коронавируса предстоящей зимой. По их словам, она будет в два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не наладят систему тестирования и отслеживания.

    В Германии вторая волна уже наступила. В стране зафиксировали повторную вспышку, однако она гораздо меньше по масштабу, чем первая. Все клиники приготовились к приему пациентов.

    В Берлине школьников уже обязали носить защитные маски на уроках. Соответствующее письмо направили родителям.

    В Польше зафиксирован рекорд по приросту зараженных. За прошедшие сутки выявили 680 новых случаев. В предыдущие дни этот показатель не превышал 600 новых пациентов.

    Новости SMI.FM