Коронавирус в России и в мире. Главное на 5 августа

В мире коронавирусом заразились уже более 18 миллионов человек. Погибли от COVID-19 — 696 586 пациентов. В России ждут вторую волну заболеваемости в сентябре, а в Германии школьники будут носить маски даже на уроках. Главные новости о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».

Источник фото: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

В России

В России выявили 861 423 случаев заражения. Из них погибли — 14 351 пациентов. Всего с начала эпидемии вылечился 661 471 человек, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Вторую волну коронавирусной инфекции в стране ожидают к сентябрю. Отчасти это произойдет из-за вернувшихся с отдыха туристов. Однако вирусологи считают, что вторая волна будет мягче предыдущей. В этом поможет коллективный иммунитет.

Детскую вакцину от вируса планируют начать испытывать в начале 2021 года. Но перед этим они должны полностью завершить тесты препарата на взрослых.

Вместе с тем россияне устали от эпидемии. С марта фиксируется падение продаж масок, перчаток и антисептиков.

Эксперты, тем не менее, призывают россиян почаще менять маски в жару. В жаркое время они быстро намокают и теряют свои защитные свойства.

Расслабившихся москвичей, которые не носят защитные средства в метро и наземном транспорте, стали тщательней контролировать. Столичных жителей оштрафовали уже на сумму 210 миллионов рублей.

В мире

Черногория открыла границу для россиян. Страна внесла Россию в список стран, жителям которых можно приезжать без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

Ученые Великобритании предрекли стране вторую волну коронавируса предстоящей зимой. По их словам, она будет в два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не наладят систему тестирования и отслеживания.

В Германии вторая волна уже наступила. В стране зафиксировали повторную вспышку, однако она гораздо меньше по масштабу, чем первая. Все клиники приготовились к приему пациентов.

В Берлине школьников уже обязали носить защитные маски на уроках. Соответствующее письмо направили родителям.

В Польше зафиксирован рекорд по приросту зараженных. За прошедшие сутки выявили 680 новых случаев. В предыдущие дни этот показатель не превышал 600 новых пациентов.